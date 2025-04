Aschaffenburg: Deutliche Etat-Reduzierung, mehr Regionallität

Einige Wochen ist es nun her, dass mit Niklas Borger der erste Spieler für die Saison 2025/26 beim SV Viktoria Aschaffenbrug mit einem Arbeitspapier ausgestattet wurde. Die zwischenzeitliche (Zwangs)-Pause in der Kaderplanung war einer intensiven Bewertung der wirtschaftlichen Situation des Vereins geschuldet. Nach reiflicher Abwägung aller Chancen und Risiken hat sich die Vereinsführung zu einer deutlichen Reduzierung des Etats für die Spielzeit 25/26 entschieden. Dies betrifft den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (Verwaltung und Erste Mannschaft) ebenso wie den ideellen Bereich, also die Jugendabteilung des SVA.

Die zukünftige Ausrichtung beinhaltet im Wesentlichen eine nachhaltige, wirtschaftliche Konsolidierung. Dabei will der Verein seine Grundwerte Bodenständigkeit, familiäres Umfeld und Regionalität vermehrt in den Mittelpunkt stellen. Schlussendlich geht es darum, über Identifikation mit dem Verein, der Art und Weise des Auftretens auf und neben dem Platz sowie klarer Zielsetzung eine große Solidarität zu erreichen.







„Wir müssen zwingend unsere Gemeinschaft stärken und weiter vergrößern, um es am Ende gemeinsam zu schaffen, den Verein in eine gesunde Zukunft zu führen. In der dann auf einer gesunden Basis auch wieder Dinge entstehen und wachsen können. Dies ist aber erst der nächste Schritt, der erste muss die Konsolidierung und das Besinnen auf die Basics sein“, erklärt Marion Münz, Finanzvorstand des SVA. Nähere Informationen zur Etatreduzierung sowie zu Anpassungen des Hauptsponsorings werden wir in Kürze mitteilen. Klar ist, dass durch diese veränderten Rahmenbedingungen die personelle Struktur als auch das Saisonziel der Ersten Mannschaft in der kommenden Spielzeit maßgeblich bestimmt wird. Neben dem Engagement langjähriger Viktorianer wird der Fokus noch mehr auf der Verpflichtung von Spielern aus der Region als auch auf der Integration eigener Nachwuchstalente liegen. Damit kann das Saisonziel einzig und alleine der Klassenerhalt sein, der mit viel Leidenschaft und Moral sowie durch eine starke Identifikation mit dem Verein erreicht werden kann.







Neben dem Verwaltungsrat und dem Sportlichen Leiter Tuncay Nadaroglu haben sich auch zwei der bisherigen weiß-blauen Führungsspieler dazu entschieden, diese Neuausrichtung mitzugehen. Kapitän Benjamin Baier (36) und Torwart Max Grün (38) haben ihre Arbeitspapiere unter den geänderten Rahmenbedingungen um ein weiteres Jahr verlängert und erhalten zukünftig ein zusätzliche Funktion: "Die erneute, deutliche Kürzung des Etats erschwert die Kaderplanung für die kommende Saison natürlich enorm. Daher freuen wir uns,dass unsere Führungsspieler Beni und Max ihre Verträge auch unter den erschwerten Bedingungen verlängert haben und diesen Weg mitgehen werden. Darüber hinaus werden die Beiden, als erster Schritt und Einstieg für die Zeit nach der aktiven Karriere, weitere Aufgaben übernehmen. Max wird zur kommenden Saison zusätzlich Torwarttrainer der 1. Mannschaft und Beni als spielender Co-Trainer ebenfalls mit eingebunden. Wir versuchen, mit den geringen uns zur Verfügung stehenden Mitteln um diese beiden - sowie noch weiteren erfahrenen Spielern aus unserem bisherigen Kader - eine junge Mannschaft aufzubauen, die hauptsächlich aus Spielern aus der Region bzw. aus unserem eigenen Nachwuchs bestehen soll. Klar ist, dass durch diese geänderten Rahmenbedingungen die Zielsetzung für die kommende Saison nur der Klassenerhalt sein wird“, kommentiert Tuncay Nadarogl, Sportlicher Leiter SVA, die Vertragsverlängerungen und wertet diese als starkes Zeichen.