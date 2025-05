Aschaffenburg bleibt drin - und sorgt für »Tränen, Trauer« bei Quecken

Die Art und Weise, das Ergebnis im Details - letztlich alles egal. Viktoria Aschaffenburg bleibt Regionalligist, der SC Eltersdorf Bayernligist. Die Entscheidung in der Relegation zur bayerischen 4. Liga fiel dabei nach Hin- und Rückspiel im Elfmeterschießen. Zuvor hatten die Unterfranken auf heimischen Geläuf in einem Spiel, das von der Spannung lebte, vor über 2.800 Zuschauern das Ergebnis vom vergangenen Freitag (0:1) egalisiert - und das aufgrund eines Chancenplus nach der Pause durchaus verdient.

Bei den einen ist somit eine Saison zum Vergessen, auf und neben dem Platz, doch noch gerettet. Bei den anderen eine "mega Leistung" einer ganzen Spielzeit für die Katz. "Im Gesamtpaket, und damit meine ich die gesamte Runde, ist das unverdient für uns", ringt Quecken-Sprecher Timo Engelhardt nach dem verpassen Aufstieg im Herzschlagfinale am Schönbusch nach Worten. Eben jene waren im SCE-Lager nach Schlusspfiff eine Seltenheit. Die Spieler - am Boden zerstört. Die Fans - in tiefer Trauer. "Trauer, Tränen - alles dabei", macht der SCE-Funktionär deutlich.

Zum Spiel an sich: Die 120 Minuten am Dienstagabend waren nun wahrlich kein Leckerbissen. Viele weite Bälle, viel Stückwert, nur wenig Torraumszenen. Als Aschaffenburg dann aber musste, es galt ja immerhin den Rückstand aus dem Hinspiel aufzuholen, arbeiteten sich die Hausherren mehr und mehr in Richtung gegnerisches Tor. Joker Michael Gorbunow - in seinem zweiten Spiel für seinen neuen Verein - überhaupt machte dann alles Folgende erst überhaupt möglich - drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit. Die Art und Weise, das Ergebnis im Details - letztlich alles egal.