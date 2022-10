ASC verliert auswärts deutlich mit 2:5

Der 13. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 4 wurde am Freitagabend mit dem 5:2-Sieg der SG Frelsdorf/A./W. gegen den Tabellenletzten ASC Cranz-Estebrügge eröffnet. Trainer Walerij Hettich sprach von einer enttäuschenden Vorstellung.

Nach zuletzt durchaus brauchbaren Leistungen reisten die ASCer mit einigen Hoffnungen an, denn der Gegner hatte gerade drei Niederlagen in Folge kassiert. Letztlich aber mussten die Gäste eine deutliche Niederlage quittieren, obwohl sie durch Marcel Meyer mit 1:0 in Führung gingen. Damit aber hatte der ASC bereits sein Pulver verschossen, denn die Hausherren drehten die Partie schnell in eine 4:1-Führung. Johann Pien verkürzte, aber an eine Wende war bei diesem deutlichen Rückstand nicht mehr zu denken. Trainer Walerij Hettich blieb am Ende nur das bittere Fazit: "Eine Verkettung von vielen Fehlern durch unsere Unkonzentriertheiten hat zu diesem klaren Ergebnis geführt. Insgesamt war das eine enttäuschende Vorstellung." (wn)