ASC verballert Chancen und verliert ‒ Ascholding/Thanning in der Anfangsphase „voll drin“

Abgezockter vor dem gegnerischen Tor waren der SC Rot-Weiß Bad Tölz um Benedikt Rinshofer (re.) gegen den ASC Geretsried mit Alexander Kutzmutz. – Foto: Patrick Staar

Der ASC kassiert eine vermeidbare Niederlage gegen RW Tölz. Ascholding/Thanning schlägt die Landesliga-Vertretung des TSV Grünwald.

SC RW Bad Tölz – ASC Geretsried 3:0 (1:0) – Wenn eine Partie 3:0 endet, deutet dies meist auf einen sehr einseitigen Spielverlauf hin. Doch so eine klare Sache war das Duell zwischen den Tölzern und Geretsriedern keineswegs. Rot-Weiß-Trainer Adrian Ackermann war nur mit den ersten 15 Minuten zufrieden. „Da hatten wir richtig Bock zu zocken und Fußball zu spielen.“ Völlig verdient ging sein Team in dieser Pahase durch Oliver Wegner auch mit 1:0 in Führung (10.). Danach seien die Spieler allerdings in alte Muster zurückgefallen: „Wir hatten wenig Ballbesitz, haben den Vorsprung aber bis zur Halbzeit verteidigt.“ Nach dem Seitenwechsel wurde es nicht besser: „Wir haben zu fahrig gespielt“, kritisierte Ackermann. Zwei starke Szenen hatten die Tölzer dann aber doch. Zweimal setzten sie sich auf der rechten Seite durch, zweimal spielten sie einen mustergültigen Pass in die Mitte. Fynn Kettner (51.) und Peter Murcko (74.) mussten den Ball nur noch zum 2:0 und 3:0 ins leere Tor schieben. „Sehr cool gemacht“, lobte der Coach.

„Die Rot-Weißen haben gewonnen, weil sie ihre Chancen genutzt haben“, stellte ASC-Trainer Tasso Lasidis fest, dessen Puls auch eine Stunde nach Spielende noch immer deutlich erhöht war. Zum einen wurmte ihn die Chancenverwertung seines Teams: „Wir waren insgesamt das bessere Team, sind fünfmal alleine vor dem gegnerischen Torwart gestanden und haben zweimal die Latte getroffen. Wir haben alles verballert – da müssen wir uns an die eigene Nase fassen.“ Noch mehr ärgerte sich der Spielertrainer aber darüber, dass Schiedsrichter Franz Ströbel seinem Team vier „glasklare Elfmeter“ verweigert habe, ebenso wie den Anschlusstreffer: „Das war nicht im entferntesten Abseits, da haben sechs Meter gefehlt. Ich verstehe die Welt nicht mehr.“ Und die Kommunikation des Schiedsrichters habe auch nicht gepasst. Ganz so eindeutig sei der Fall nicht gewesen, widersprach Ackermann: „Die Geretsrieder sind übertrieben leicht gefallen, einen Elfmeter hätte man aber schon geben können. Die Geretsrieder hatten durch ihre Gerede und ihre Meckerei den Schiedsrichter von Anfang an gegen sich.“