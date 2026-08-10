ASC und Lippstadt gehen leer aus - Münster II erster Tabellenführer

Die als Meisterschaftsfavoriten gehandelten SV Lippstadt 08 (0:2 bei aber fast 75 Minuten Unterzahl gegen Westfalia Kinderhaus) und ASC 09 Dortmund (1:3 beim SC RW Maaslingen) gingen am Sonntagnachmittag gegen zwei Aufsteiger leer aus. Maaslingen wurde seiner Rolle als "Dark Horse" mehr als gerecht, das Aplerbecker Tor war in der Nachspielzeit nur Ergebniskosmetik.
Der in der vergangenen Saison fast schon abgestiegene TuS Ennepetal rang nach einer missratenen Vorbereitung dem wesentlich höher gehandelten 1. FC Gievenbeck zuhause ein 1:1-Remis ab. Aufsteiger DJK TuS Hordel holte ebenfalls einen 0:1-Rückstand auf und sicherte sich einen Zähler gegen die SpVgg Erkenschwick.
Die meisten Tore schoss der FC Eintracht Rheine beim 4:2-Heimsieg gegen den TSV Victoria Clarholz. Ohne Torerfolg blieben neben Lippstadt der TuS Hiltrup (0:2 bei der SpVgg Vreden) und der SV Schermbeck (0:3 gegen den SC Preußen Münster II). Die "Jungadler" hab nach einem kleinen Umbruch sofort eindrucksvoll ihre Stärke bewiesen und grüßen von der Tabellenspitze.
Der SC Verl II war bereits am Freitagabend mit 2:1 bei der SpVgg Horsthausen siegreich. Der Herner Aufsteiger trauerte verpassten Chancen hinterher. Nach dem Rückstand aus der ersten Hälfte war Horsthausen ab der 63. Spielminute in Überzahl, kassierte aber wenig später nach einem Konter das zweite Gegentor. Danach liefen die Gastgeber vergeblich an, mehr als ein Tor nach einem verdienten Elfmeterpfiff gelang nicht mehr.
Die TSG Sprockhövel holte am Samstagnachmittag gegen den DSC Arminia Bielefeld II einen 0:2-Pausenrückstand auf und war dem Sieg nahe. Als der Ball kurz vor Schluss (88.) zum dritten Mal im Bielefelder Tor lag, lief TSG-Coach Andrius Balaika schon jubelnd auf das Feld. Der Schiedsrichter hatte jedoch eine Abseitsstellung gesehen. Kein Tor und Rot für Balaika war die Folge. Die Gastgeber brachten aber zumindest den Punkt gegen den spielstarken Arminia-Nachwuchs nach Hause.
SC RW Maaslingen – ASC 09 Dortmund 3:1
SC RW Maaslingen: Nik Jonas Deubel, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Magnus Giersdorff, Elms Jeroen Bornemann, Jan-Malte Schwier, Kadir Yildirim (85. Joel Waterbär), Tim-Lennart Siekmann, Aias Aosman (64. Faton Islamaj) (77. Bastian Rode), Mattis Rohlfing, Mattis Beckmann (70. Adrian Mavretic) - Trainer: Sergej Bartel
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Mats Wilkesmann (60. Eren Özat), Lucius Marcus Patrias (60. Luis Sebastian Kehl), Anes Dziho, Jannik Urban, Rafael Camprobin (84. Lewin Alexander D Hone), Marius Müller (60. Samer-Amer Sarar), Maximilian Podehl, David Vaitkevicius (84. Jonah Markötter) - Trainer: Magnus Niemöller
Schiedsrichter: Pascal Holz - Zuschauer: 447
Tore: 1:0 Mattis Rohlfing (42.), 2:0 Jan-Malte Schwier (71.), 3:0 Mattis Rohlfing (90.), 3:1 Lewin Alexander D Hone (90.+6)
SV Lippstadt 08 – Westfalia Kinderhaus 0:2
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Max Kamann (19. Lukas Struck), Lukas Wulf (75. Mazlum Bulut), Maximilian Franke, Nico Jan Böll, Iker Luis Kohl, Fatih Ufuk, Gentrit Muja, Tom Kocielnik (46. Yoost Diezemann), Louis Neugebauer (75. Bellal Afghanyar), Shayan Sadeghi - Trainer: Felix Bechtold
Westfalia Kinderhaus: Lukas Finn Chabowski, Paul Wietzorek, Jens Böckmann, Fabian Kemper, Till Dresemann (77. Leeroy Wesbuer), Henri Aaron Isert, Richard Joaquim, Luis Jan Haverland (77. Nick Rensing), Moritz Alexander Orschel (66. Nicholas Sebastian Schunke), Julian Trapp (66. Farid Abdvis Zadeh), Benedikt Fallbrock (89. Levent Taylan Öztürk) - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
Schiedsrichter: Björn Sauer - Zuschauer: 522
Tore: 0:1 Benedikt Fallbrock (15.), 0:2 Richard Joaquim (22.)
Rot: Luca Beermann (19./SV Lippstadt 08/Notbremse)
SV Schermbeck – SC Preußen Münster II 0:3
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Christopher Stöhr, Pierre Rogasik, Tarek El Meshai (75. Philip Pokora), Jamal El Mansoury (75. Seongsun You), Canay Niyazi Tufan, Cenk Mustafa Güney (60. Miles Grumann), Laurenz Kegel, Dzenan Pilica, Jermaine Jann (80. Shawn Kiyau) - Trainer: Alexander Schlüter
SC Preußen Münster II: Jonah Busse, Moritz Krause, Michel Scharlau, Ben Menke, Finn Noack (88. Leandro Tavares), Ryan Acar (78. Till Höfling), Luca Schroer, Luca Steinfeldt (82. Manuel Adrian Harmann), Ben Leiter, Loris Gashi (87. Lasse Dekarski), Zakaria Anhari (61. Mick-Jonas Runte) - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
Schiedsrichter: Marcel Voß - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Luca Schroer (2. Handelfmeter), 0:2 Luca Steinfeldt (68.), 0:3 Manuel Adrian Harmann (90.+2)
Gelb-Rot: Canay Niyazi Tufan (45./SV Schermbeck/)
Eintracht Rheine – Victoria Clarholz 4:2
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Adrian Wanner (77. Jonas Tepper), Lennart Bollenberg, Luca Meyer (74. Christopher Hölscher), Gabriel Cavar, Josha Felix Häusler (82. Pierre Miguel De Faria Alves Pinto), Kevin Ostendorf, Dominik Klann, Jos Krechting (68. Ansumana Nyassi), Sven Rüschenschmidt-Sickmann, Suat Fajic (82. Fynn Fellmann) - Trainer: Christian Bienemann
Victoria Clarholz: Marlon Zacharias, Linus Kahraman (82. Hakan Kocabas), Steffen Brück, Moritz Lamkemeyer, Sinan Aygün (59. Lazar Kahraman), Samy Benmbarek, Can Yilmaz (53. Adrian Nezir), Lennox Afolabi, Sekou Eickholt (62. Arian Papenfort), Philipp Lamkemeyer, Nick Flock (59. Malte Schulte) - Co-Trainer: Christian Wille - Trainer: Christian Lichte
Schiedsrichter: Lars Bramkamp - Zuschauer: 253
Tore: 0:1 Sinan Aygün (2.), 1:1 Luca Meyer (21.), 2:1 Luca Meyer (33.), 3:1 Kevin Ostendorf (48.), 4:1 Luca Meyer (58.), 4:2 Steffen Brück (80.)
SpVgg Vreden – TuS Hiltrup 2:0
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Romario Wiesweg, Mika Völker, Felix Mensing, Danieck Nijland, Dennis Wüpping (81. Lars Bleker), Leon Kondring (94. Ömer Han Kaleli), Leo Schley (91. Robin Schultealbert), Nicolas Ostenkötter (60. Anton Heynk), Maximilian Hinkelmann, Julian Risthaus (75. Martin Sinner) - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
TuS Hiltrup: Ramon Büsken, Sören Jankhöfer, Justin Mittmann, Asmar Paenda, Enoch Moussa, Alexander Gockel, Jonas Weißen, Shayan Sarrafyar (81. Johan Scherr), Lamin Touray, Felix Bußmann, Taha Ajdar Moulla (46. Cris Adeyeemi Ojo) - Trainer: Pascal Beilfuß - Trainer: Mike Scollie
Schiedsrichter: Denis Magne - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Felix Mensing (28.), 2:0 Maximilian Hinkelmann (90.)
DJK TuS Hordel – SpVgg Erkenschwick 1:1
DJK TuS Hordel: Sven Möllerke, Marcel Erdelt, Robin Schultze, David Christian Gatawis, Fynn Albers (46. Jarno Aboko Bültmann), Diego-Alessandro Micha, Oliwer Blaszczyk, Hayate Nishimura (81. Ahmed Bentil), Philip Agbado, Fynn Broos (61. Tarik Ould Seltana), Sahan Elyesa Biyik (90. Nawid Nimako-Doffour) - Trainer: Mirko Talaga
SpVgg Erkenschwick: Niklas Alter, Mike Jordan, Michael-Marvin West, Andreas Ovelhey, Luis Oliver Schultz (81. Elias Abid Óuabbou), Amin Bouchra, Justin Lubkoll, Alexander Friedrich (72. Kamil Nugajev), Deniz Can Demir (46. Nico Pulver), Obed Ofori (61. Lukas Matena), Patrice Yoann Heisinger (68. Ben Berzen) - Trainer: Nassir Malyar
Schiedsrichter: Annika Kost (Schwerte) - Zuschauer: 356
Tore: 0:1 Patrice Yoann Heisinger (15.), 1:1 Hayate Nishimura (77.)
TuS Ennepetal – 1. FC Gievenbeck 1:1
TuS Ennepetal: Tim Vogt, Sebastian Lötters, Maxwell Bimpeh, Francesco Santacroce-Di Gregorio, Mehmet Serif Dalyanoglu (84. Joel Schlotter), Robin Gallus, Christoph van der Heusen (66. Ben Binyamin), Okan Keskin, Joel Westheide (71. Dustin Plöger), Lilian-Gabriel Reyes Mellado (88. Deniz Yasar), John-Max Kowalski (60. Josip Kopecki) - Trainer: Maximilian Borchmann
1. FC Gievenbeck: Max Heinrich Büscher, Niklas Beil, Leo Scheipers, Niklas Klinke, Henrik Winkelmann (87. Tom Sikorski), Kerolos Makkar (67. Joscha Lange), Felix Ritter, Jelke Willem Elferink (55. Louis Martin), Jendrik Witt, Fabian Witt, Ben Matteo Wolf (78. Alexander Wiethölter) - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Timo Gansloweit (Dortmund) - Zuschauer: 301
Tore: 0:1 Felix Ritter (65.), 1:1 Josip Kopecki (86.)
TSG Sprockhövel – DSC Arminia Bielefeld II 2:2
TSG Sprockhövel: Philipp Knälmann, Cihat Topatan (83. Zakaria Elhankouri), Ibrahim Bulut, Ismail El Hariri, Eron Morina (86. Alwin Weber), Aleksandar Dimitrov, Toni Anto Petrovic, Mounir Azzam, Dan Tshibaka Tshimanga, Luis Majdanac, Anas Akhabach (83. Imad Lamnaouar Sekaki) - Trainer: Andrius Balaika
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Semih Sarli, Bradley Ndi (72. Venis Uka), Leo Weichert, Julien Kracht (72. Tim Bärenwaldt), Marc Gouiffe à Goufan (58. Lian Vega Zambrano), Marlon Zilz (83. Gianni Jácomé Fontana), Alejandro Jesus Kellnar, Sercan Calik, Monti Theiß (72. Onur Yazman), Vincent Ocansey - Trainer: Oliver Döking
Schiedsrichter: Ali Magrouda (Wanne-Eickel) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Monti Theiß (29.), 0:2 Marlon Zilz (40.), 1:2 Aleksandar Dimitrov (56.), 2:2 Mounir Azzam (67. Foulelfmeter)
SpVgg Horsthausen – SC Verl II 1:2
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Caspar Biebersdorf, Deniz Ergüzel (72. Ali Al Hussein), Patrick Polk, David Schroven, Lennard Kurt Isensee (72. Ousman Diallo), Gerard Lubkoll (76. Diyar Dilek), Mahmud Siala, Güngör Kaya (72. Alexandros Dimopoulos), Abid Yanik, Dominik Hanemann - Trainer: Marc Gerresheim
SC Verl II: Marvin Vogt, Cristiano Andre Sonntag, Maurice Swoboda, Fabian Albrecht, Seung-ho Hwang (60. Seydi Keskin), Henry Obermeyer, Glenn Gutmann (72. Magnus Mertens), David Dören, Loran Baysal (85. Kerem Keskin), Tjark Thore Höftmann (27. Carlo Garic) (90. Louis Ahenkora), Tanay Cosar - Trainer: Robert Mainka
Schiedsrichter: Niklas Erkeling - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Seung-ho Hwang (38.), 0:2 Carlo Garic (69.), 1:2 David Schroven (81. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Fabian Albrecht (63./SC Verl II)