ASC-Trainer geht zum JFV A/O/B/H/H

Frederik Meyer, Carl-Philipp Pien, Sven Hubert und Christian Suhr sind für den ASC Cranz-Estebrügge in verschiedenen Teams als Trainer tätig. – Foto: Christoph Kramer

Carl-Philipp Pien, der die zweite Herrenmannschaft seit 2023 trainiert, übernimmt ab Sommer die zweite U19-Mannschaft des JFV A/O/B/H/H.

Die Frauenmannschaft der FSG 3 Meilen Altes Land wird er weiterhin coachen. Diese führte er in die Bezirksliga Lüneburg West. Auch dem ASC-Vorstand bleibt Pien erhalten.

Frederik Meyer, ehemaliger ASC-Spieler, und Christian Suhr werden vorerst die Zweite übernehmen. „Christian bleibt aber auch weiter Trainer der Dritten. Die beiden Mannschaften trainieren ohnehin zusammen“, sagt Sven Hubert, Trainer des ASC-Kreisligateams. Hubert schließt nicht aus, dass neben Meyer noch jemand weiteres gefunden wird.