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ASC-Trainer geht zum JFV A/O/B/H/H
Carl-Philipp Pien verlässt die Zweite - Sven Hubert macht weiter
von Michael Brunsch · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Frederik Meyer, Carl-Philipp Pien, Sven Hubert und Christian Suhr sind für den ASC Cranz-Estebrügge in verschiedenen Teams als Trainer tätig. – Foto: Christoph Kramer
Bei den Fußballern des ASC Cranz-Estebrügge gibt es zur Saison 2026/2027 einige Veränderungen
Carl-Philipp Pien, der die zweite Herrenmannschaft seit 2023 trainiert, übernimmt ab Sommer die zweite U19-Mannschaft des JFV A/O/B/H/H. Die Frauenmannschaft der FSG 3 Meilen Altes Land wird er weiterhin coachen. Diese führte er in die Bezirksliga Lüneburg West. Auch dem ASC-Vorstand bleibt Pien erhalten. Frederik Meyer, ehemaliger ASC-Spieler, und Christian Suhr werden vorerst die Zweite übernehmen. „Christian bleibt aber auch weiter Trainer der Dritten. Die beiden Mannschaften trainieren ohnehin zusammen“, sagt Sven Hubert, Trainer des ASC-Kreisligateams. Hubert schließt nicht aus, dass neben Meyer noch jemand weiteres gefunden wird.