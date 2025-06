ASC LEONE Frauen - "Sommer Pausen Interview“

Das war schon eine extrem herausfordernde Saison für mich. Ich würde sagen meine schwierigste, in mittlerweile über 10 Jahren Mädchen und Frauenfußball. Sportlich hatten wir uns viel vorgenommen, und haben das Ziel nicht ansatzweise erreicht und dann kamen einige Dinge hinzu die wir Teamintern klären mussten, bzw. wo ich Entscheidungen treffen musste. Teamintern heißt: das werde ich hier nicht thematisieren. Es gab aber nicht nur negatives, und nach Problemen rückt man oft enger zusammen und es ergeben sich manchmal neue Wege. Ich glaube, diese tun sich langsam auf und ich blicke optimistisch in die neue Saison und somit in die Zukunft dieses Teams Dann lass uns nach vorne blicken. Einige Abgänge, einige Zugänge. Die Vorbereitung steht? Ja es gibt einige Abgänge und die jetzt im Sommer tun allesamt weh. Nicht nur sportlich. Aber sie sind alle nachvollziehbar und in den meisten Fällen aus meiner Sicht auch nicht endgültig.

Die Saison 2024/25 in der Kreisliga A der Frauen Herne / Gelsenkirchen endete am 1.6.25 Wir sprachen, im „Sommer Pausen Interview“, mit Roberto Ardu, dem Trainer der „Löwinnen“ – das Frauenteam des ASC LEONE. Hallo Roberto, ihr habt nach dem letzten Spiel noch weiter trainiert und geht jetzt in die Sommerpause, dein Fazit der letzten Saison?

Zur Liga, die war ja schon klein und wird wohl noch schrumpfen. Von den 9 Teams die am Ende noch da waren, wird Schalke 3 abgemeldet, damit wird Grafenwald aufsteigen, dann blieben nur noch 7 Mannschaften. Von neuen Teams hört man im Moment nichts, aber eine Zusammenlegung mit dem Kreis Recklinghausen scheint formen an zu nehmen, das wäre wünschenswert.

Dem gegenüber stehen einige Zugänge. Von jungen Talenten, über Spielerinnen mit Erfahrung, Comebacks und einer spielenden Co-Trainerin an meiner Seite. Und in den letzten Jahren habe ich oft erlebt, dass plötzlich die Lücken aus dem Team selbst geschlossen wurden, von Spielerinnen die da auf einmal eine Leistungssprung gemacht haben. Das Teamgefüge ist gut, die Stimmung positiv / harmonisch. Wir freuen uns auf die neue Saison.

Kannst du noch ein wenig mehr über eure Neuzugänge sagen?

Fix sind 3 Neuzugänge plus ein Comeback. Und vielleicht gibt es noch ein weiteres Comeback 😊

2 weitere Spielerinnen wollen es bei uns versuchen, konnten aber noch kein Probetraining absolvieren.

Bei einigen aus dem U17 Altjahrgang warte ich noch auf eine Endscheidung.

Dann gibt es noch eine erfahrene Spielerin die ganz oben auf meinem Wunschzettel steht.

Sie hat sich noch ein bisschen Bedenkzeit ausgebeten. Aus meiner Sicht, könnte sie ein wichtiger Baustein, und eine Führungsspielerin bei uns werden. Ich hoffe, sie endscheidet sich für uns.

Es kann sich also bis zum 31.8 noch einiges tun. Wir werden euch auf unserem Instagram Account auf dem laufende halten (Anmerk.: @die_loewinnen)



Kannst du uns schon mehr über eure Vorbereitung sagen.

Wir starten am Mittwoch 16.7 in die Vorbereitung, und werden direkt am Samstag an einem Kleinfeldturnier teilnehmen. Es folgt ein Testspiel gegen GW Holten und dann spielen wir beim „50 Jahre Frauenfußball Cup“ der SG Lütgendortmund mit.

Mindesten 3 volle Spiele und wenn es klappt auch noch ein weiteres Spiel am Finaltag.

Danach starten wir in die „3 Tage Trainingswochen“ und haben Spiele gegen SC Buschhausen und den SV Bottrop auf dem Zettel. Abhängig vom Saisonstart wird es ggf. noch eins mehr.





Ziele für die nächste Saison?

Das werden wir im Team noch festlegen, im Moment echt schwer zu sagen.

Wie sieht die Liga aus, also kommen wir tatsächlich mit dem Kreis Recklinghausen zusammen?

Und wieviel von den noch offenen Neuzugängen kommen tatsächlich hinzu.

Wir werden und auch erstmal einspielen müssen, mal sehen ob das schon in der Vorbereitung gelingt.

Aber ohne jetzt ein konkretes Ziel aus zu rufen: nur ein bisschen „rumkicken“ wird es nicht geben. Dafür haben wir zu viele ehrgeizige Spielerinnen und ich hab da auch keine Lust drauf.

Auf keinen Fall in der Tabelle verschlechtern und ein Team formen, das zumindest mittelfristig wieder um den Aufstieg mit spielen kann, ist das minimale Ziel.



Möchtest du noch was als sportlicher Leiter zur Gesamtsituation der Mädchen und Frauenfußball Abteilung sagen?

Unbedingt.

Ich freu mich das wir eine U13 melden konnten für die neue Saison, wenn auch erstmal nur für Testspiele. Da entwickelt sich gerade was Tolles. Das Trainer Trio ist ein absoluter Glücksgriff.



Und dann natürlich unsere U17-Mädels die als souveräner Meister, an der Aufstiegsrunde teilnehmen. Da wurde und wird, herausragende Arbeit von den Trainern und dem Team geleistet.

Danke dass du dir die Zeit genommen hast.

Gerne. Glück Auf Roberto