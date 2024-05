ASC LEONE Frauen präsentieren ihre neuen Trikots



Seit nunmehr 8 Jahren ist LOGOPLUS - Praxis für Logopädie und Entspannung – Sandra Fleischer

Trikotsponsor der Löwinnen.

Zur Präsentation gab es ein besonderes Shooting mit Lieblingsmomente - Fotografie von Doha Alaoui

in Herten an der Zeche Ewald.

„Wir sind sehr stolz auf all unsere Partner, aber natürlich ist eine über 8 Jahre wehrende Verbindung

schon etwas Besonderes“, freut sich Trainer und sportlicher Leiter Roberto Ardu.

Auch möchten die Löwinnen ihrem Partner „PANGEA – Logistik“ auf diesem Weg, zum 5-Jährigen

Bestehen gratulieren.