ASC kämpft sich zum Heimsieg gegen Himmelpforten

Der ASC Cranz-Estebrügge II hat am 5. Spieltag der 2. Kreisklasse Stade einen 3:2-Heimsieg gegen den MTV Himmelpforten II gefeiert. Schiedsrichter Jonas Lühmann leitete die Partie souverän.
Die Gastgeber traten nach personellen Engpässen mit Marcel Meyer aus der ersten Mannschaft an. „Wir haben momentan einige Verletzungsprobleme und generell viel Rotation im Kader. Es ist bei uns ja oft so, dass wir zu wenig Spieler für drei Mannschaften, aber zu viele für zwei haben“, erklärte ASC-Trainer Carl-Philipp Pien.
Sein Team zeigte von Beginn an die gewünschte Reaktion auf die 1:5-Niederlage gegen Fredenbeck aus der vergangenen Woche und presste früh. Nach einer Balleroberung von Matthias Schäfer traf Björn Winzer in der 13. Minute zum 1:0. Nur zwei Minuten später erhöhte Niklas Dehde, der nach Vorarbeit von Hauke Maack und Pierre Agoston frei durch war, auf 2:0.
„Estebrügge ist wacher ins Spiel gestartet und hat folgerichtig die Führung erzielt. Danach sind wir besser reingekommen und konnten die Partie offener gestalten“, sagte Himmelpfortens Trainer Thomas Borstelmann. Sein Team kam anschließend zu mehreren Chancen, scheiterte aber immer wieder an sich selbst oder an Torwart Simon Elmers. In der 29. Minute gelang Marvin Henne der Anschlusstreffer, bevor Meyer nach Zuspiel von Agoston in der 34. Minute das 3:1 markierte. Mit dieser Führung ging es in die Pause.
„Wir hatten nicht extrem viele Chancen, aber gegen den Ball sehr gut gearbeitet“, bilanzierte Pien. Nach dem Seitenwechsel übernahm Himmelpforten mehr und mehr die Kontrolle. „In der zweiten Halbzeit haben wir deutlich mehr Druck gemacht und uns klare Feldvorteile erspielt. Leider hat es trotzdem nicht für Punkte gereicht“, so Borstelmann. Sein Team belohnte sich in der 88. Minute durch Jan Schlüter mit dem 3:2, doch der Treffer kam zu spät.
„Unsere Verletztenliste wird im Moment immer länger, ich hoffe, dass es bald wieder Licht am Ende des Tunnels gibt“, so Borstelmann. Pien lobte unterdessen die kämpferische Einstellung seiner Elf: „Wir haben uns komplett reingeworfen, alles reingelegt und kämpferisch eine brutal gute Leistung gezeigt. Genau das, was wir nach dem Spiel gegen Fredenbeck zeigen wollten.“ Borstelmann sprach zudem ein „großes Lob an den sehr jungen Schiedsrichter, der die Partie souverän geleitet hat“ aus.