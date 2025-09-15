ASC kämpft sich zum Heimsieg gegen Himmelpforten

Archivbild ASC Cranz-Estebrügge II – Foto: Thilo Einfeldt

Der ASC Cranz-Estebrügge II hat am 5. Spieltag der 2. Kreisklasse Stade einen 3:2-Heimsieg gegen den MTV Himmelpforten II gefeiert. Schiedsrichter Jonas Lühmann leitete die Partie souverän.

Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr ASC Cranz-Estebrügge Cranz/Estebr II MTV Himmelpforten Himmelpf. II 3 2 Abpfiff Die Gastgeber traten nach personellen Engpässen mit Marcel Meyer aus der ersten Mannschaft an. „Wir haben momentan einige Verletzungsprobleme und generell viel Rotation im Kader. Es ist bei uns ja oft so, dass wir zu wenig Spieler für drei Mannschaften, aber zu viele für zwei haben“, erklärte ASC-Trainer Carl-Philipp Pien.

Sein Team zeigte von Beginn an die gewünschte Reaktion auf die 1:5-Niederlage gegen Fredenbeck aus der vergangenen Woche und presste früh. Nach einer Balleroberung von Matthias Schäfer traf Björn Winzer in der 13. Minute zum 1:0. Nur zwei Minuten später erhöhte Niklas Dehde, der nach Vorarbeit von Hauke Maack und Pierre Agoston frei durch war, auf 2:0. „Estebrügge ist wacher ins Spiel gestartet und hat folgerichtig die Führung erzielt. Danach sind wir besser reingekommen und konnten die Partie offener gestalten“, sagte Himmelpfortens Trainer Thomas Borstelmann. Sein Team kam anschließend zu mehreren Chancen, scheiterte aber immer wieder an sich selbst oder an Torwart Simon Elmers. In der 29. Minute gelang Marvin Henne der Anschlusstreffer, bevor Meyer nach Zuspiel von Agoston in der 34. Minute das 3:1 markierte. Mit dieser Führung ging es in die Pause.