ASC Grün-Weiß Wielen III stellt neuen Trainer vor

– Foto: ASC Grün Weiß 49 Wi

Beim ASC Grün-Weiß 49 Wielen III ist die Trainerfrage für die kommende Spielzeit frühzeitig geklärt. Wie der Verein über seine Vereinskanäle mitteilte, wird Jan Wolf, im Umfeld als „Bobo“ bekannt, zur Saison 2026/2027 die Mannschaft in der 2. Kreisklasse Bentheim übernehmen. Er folgt auf André Dieker, der bereits im Winter seinen Wechsel zur eigenen Jugendspielgemeinschaft angekündigt hatte.

Mit Wolf setzt der Klub auf eine interne Lösung mit Entwicklungsperspektive. Der neue Trainer war über mehr als zehn Jahre im Jugendbereich der JSG aktiv und sammelte dort umfangreiche Erfahrung. Der Schritt in den Seniorenbereich gilt vereinsintern als konsequente Weiterentwicklung seiner bisherigen Laufbahn.

Der Vorstand hebt insbesondere Wolfs fachliche Kompetenz und seine enge Bindung zum Verein hervor. Man sei überzeugt, „einen engagierten und fachlich starken Trainer“ gefunden zu haben, der die Mannschaft sowohl sportlich als auch persönlich voranbringen könne.