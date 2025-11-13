ASC Grün-Weiß 49 präsentiert Jan Berg als neuen Cheftrainer

Der ASC Grün-Weiß 49 hat die vakante Trainerposition der 1. Mannschaft zügig neu besetzt und verpflichtet zur Saison 2026/27 Jan Berg. Der 37-Jährige übernimmt ab dem 1. Juli 2026 die sportliche Leitung und tritt damit die Nachfolge von Karsten Ennen an, der seinen Abschied zum Sommer angekündigt hatte.

Berg bringt reichlich Erfahrung aus dem Jugend- und Herrenbereich mit. In den vergangenen Jahren war er unter anderem beim SV Grenzland im Jugend- sowie im Zweitherrenbereich aktiv und prägte zudem über mehrere Spielzeiten hinweg als Trainer die 1. Mannschaft des SCU Emlichheim. Beim ASC ist der neue Coach kein Unbekannter: Bereits zwischen 2016 und 2018 arbeitete er als Übungsleiter in der JSG ASC Uelsen. Mit der A-Jugend gelang ihm damals eine beeindruckende Saison, ungeschlagen führte er das Team zur Meisterschaft und zum Aufstieg in die Landesliga. Einige Spieler dieser Mannschaft gehören heute zum Gerüst der aktuellen Ersten.