ASC Geretsried siegt im Keller-Duell – FF Geretsried nehmen Otterfing einen Punkt ab Kreisklasse 2 von Christian Gampl · Heute, 12:35 Uhr · 0 Leser

Durchgesetzt hat sich der ASC Geretsried um Panagiotis Zormpas (Mi.) gegen Christian Heidt (li.) und Benedikt Ertl von RW Bad Tölz. – Foto: Hans Lippert

Der ASC Geretsried gewinnt das Kellerduell gegen Rot-Weiß Bad Tölz mit 3:2. Kurios: Ersatzkeeper Metzger musste verletzt raus, danach stand Feldspieler Josef Haslinger zwischen den Pfosten.

ASC Geretsried - SC Rot-Weiß Bad Tölz 3:2 (2:2) – Durch diesen Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten sind die Adler „noch im Game“, wie es Coach Tasso Lasidis formulierte. Allerdings weiß man in Geretsried auch, dass es sich nur noch um eine theoretische Möglichkeit handelt. Der Tölzer Abstieg ist zwar auch noch nicht komplett besiegelt, obwohl Coach Adrian Ackermann bei realistischer Betrachtung feststellte: „Das war‘s.“ Es war ein typisches Spiel zweier Abstiegskandidaten. „Kein gutes Level“, sagte Lasidis, und Ackermann sprach von einem „Spiegelbild der Saison“, weil seine Mannschaft wieder einige Rückschläge verkraften musste. Zunächst gingen die Tölzer noch durch Maximilian Geisler in Führung (16.), nachdem ASC-Keeper Phil Malzacher in einer etwas kuriosen Szene den Ball nach einer Parade noch im Spiel hielt und Geisler anschließend abstauben konnte. „So ein Tor kassieren auch nur wir“, kommentierte Lasidis. Doch sein Team glich nach einem Steckpass auf Pavlos Karamanos wieder aus (30.). Zu diesem Zeitpunkt hütete noch der angeschlagene Ersatzkeeper Fabian Metzger das Tor, da Adrian Kabashi doch noch gesperrt war. Doch danach ging es für Metzger nicht mehr weiter, und Feldspieler Josef Haslinger stellte sich zwischen die Pfosten. Geretsried erzielte dann nach einer Freistoßflanke die Führung per Kopf durch Florian Meindl (45 +2.), welche Rot-Weiß allerdings noch durch Matthias Metzger ausgleichen konnte (45 +4.). „Ziemlich bitter vom Momentum“, fand Lasidis das.

Doch den Gästen erging es dann auch genau umgekehrt: Durch einen Foulelfmeter hatten sie die große Chance auf die Führung, doch Malzacher parierte für den ASC (58.). Nur einige Minuten später geriet Talha Sakal nach einem langen Ball unter Druck und beförderte den Ball ins eigene Tor (63.). Der ASC ließ einige Konterchancen auf die Vorentscheidung ungenutzt, so blieb es beim 3:2. „Das Ding ist gegessen“, zeigte sich Adrian Ackermann enttäuscht im Hinblick auf die Tabellensituation. Tasso Lasidis und seine Adler können nun relativ befreit noch auf eine Überraschung hoffen: „Wichtig ist, dass wir noch dabei sind. Aber wir rechnen nicht rum.“