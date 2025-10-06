ASC Geretsried fühlt sich um zwei Elfer gebracht – SG Reisach verliert trotz Kampfgeist

Dass es nach zwei Siegen wieder einen kleinen Dämpfer für die Adler setzte, hatte laut Tasso Lasidis drei Gründe. „Wir hatten über zehn Ausfälle zu beklagen“, berichtete der ASC-Coach, der zudem die einseitige Spielleitung des Schiedsrichters bemängelte: „Eigentlich hat er uns zwei Elfmeter verweigert.“ Und zu guter Letzt sei es auf dem holprigen Geläuf in Grünwald auch kaum möglich gewesen, ordentlich Fußball zu spielen. „Wir konnten eigentlich nur mit hohen Bällen agieren“, so Lasidis.

Bis zur Pause schossen Jonah Rucker (34.) und Lucas Schrödl (45.) eine 2:0-Führung für die Hausherren heraus. Kilian Burleau erzielte nach 54 Minuten das 3:0, „aber wir haben nie aufgesteckt“, lobte der ASC-Trainer seine Mannschaft. Tatsächlich gelang Pavlos Karamanos (74.) das 1:3, doch trotz einiger Möglichkeiten blieben den Geretsriedern weitere Treffer verwehrt.

Personelle Ausfälle gab es vorab auf beiden Seiten zu beklagen, so dass Reisachs Trainer Martin Schmidt zahlreiche A-Junioren einsetzen musste. Auch die Gäste traten ersatzgeschwächt an, doch ihr Altersschnitt war doch etwas höher als bei den Hausherren. Zumindest zeigten die Reisacher Jungspunde in den ersten Minuten, dass sie sich einiges vorgenommen hatten. Mit zunehmender Spieldauer war aber immer weniger Selbstvertrauen und damit fehlende Sicherheit erkennbar. So bestimmten die Ascholdinger weitgehend das Geschehen. Ihr Führungstreffer war freilich kein Resultat von Überlegenheit, entstand vielmehr dank tatkräftiger Unterstützung von SG-Keeper Emanuel Riedl, der einen Flachschuss nicht festhielt – Tomas Paciaroni (7.) stand goldrichtig für das 0:1. Kurz darauf brachte Riedl das Spielgerät erneut nicht unter Kontrolle, doch der folgende Treffer wurde nicht anerkannt und der Schiedsrichter entschied auf Freistoß.

SG Reisach hilft bei Sieg der SG Ascholding-Thanning durch eigene Fehler fleißig mit

Nach dem Seitenwechsel starteten die Platzherren gut, doch ein Schuss von Sebastian Keilwerth pfiff über das Lattenkreuz. Jetzt kam wieder Ascholding/Thanning auf und Torhüter Riedl konnte sich mehrfach auszeichnen. Als Reisach im Aufbauspiel den Ball den Gegner in den Fuß spielte, war erneut Pacciaroni (66.) der Nutznießer zum 0:2.

In der Schlussphase schickte Co-Trainer Michael Mirlach Ninou Badiane (79.) auf den Platz, der mit seiner ersten Ballberührung das 0:3 erzielte. Korbinian Melf gelang vier Minuten vor dem Ende nur noch die Resultatsverbesserung für Reisach zum 1:3. „Ein Arbeitssieg durch Kampf und eine lobenswerte Einstellung“, stellte Mirlach fest, während Schmidt meinte: „Der Sieg geht schon in Ordnung, allerdings haben wir mit zwei dicken Fehlern kräftig mitgeholfen. Leider fehlen uns die Möglichkeiten um zu reagieren.“