ASC feiert ersten Saisonsieg– Grünwald II fegt SC RW vom Platz

Der ASC feiert seinen ersten Saisonsieg, während Grünwald mit vier Toren auswärts gewinnt. Gaißach siegt kurz vor Schluss

ASC Geretsried - SG Reisach 4:3 (2:1) – Ein ereignisreicher Nachmittag am Geretsrieder Forst hatte das bessere Ende für die Gastgeber. „Ein schönes Gefühl“, sagte ASC-Coach Tasso Lasidis. Reisachs Coach Martin Schmidt haderte mit dem Ergebnis: „Du schießt auswärts drei Tore und verlierst trotzdem.“

Die Gäste gingen durch Michael Kronwitter nach 21. Minuten in Führung, Pavlos Karamanos glich aber schnell wieder aus (23.). Für Schmidt der Knackpunkt in Halbzeit eins: „Wir lassen die Köpfe hängen und kriegen dann das 2:1“ – nämlich durch Thomas Philp (40.). Lasidis sah seine Adler im ersten Abschnitt allgemein stärker: „Wir haben vier oder fünf 100-prozentige Chancen und machen es eigentlich unnötig spannend“, so der Spielertrainer, der sich als Stürmer da auch selbst in die Pflicht nahm.

Aus der Kabine kam dann wieder Reisach besser heraus und erzielte durch Korbinian Melf den Ausgleich (55.). Doch wie so oft machte sich die SG-Defensive das Leben dann wieder selbst schwer. „Momentan kriegen wir zu einfache Gegentore“, haderte Schmidt. Zwei Foulelfmeter verursachte das Tabellenschlusslicht durch zu ungestümes Abwehrverhalten – beide Male verwandelte Florian Krone vom Punkt (60., 83.).

Reisach gelingt der Ausgleich nicht

Reisach kam durch Johannes Fichtner noch auf 3:4 heran (85.), das reichte aber nicht mehr. Keine Einigung erzielten die Trainer beim Gesamtfazit. Da war Lasidis der Meinung, dass der Sieg „insgesamt absolut verdient“ war. Schmidt hingegen ärgerte sich über ein „Spiel, das du nicht verlieren darfst“.

Zusätzlich zu den vielen sportlichen Ereignissen gab es noch jeweils einen Sanka-Einsatz auf beiden Seiten wegen einer Verletzung. Für beide Seiten wohl der größte Wermutstropfen.

TSV Grünwald II zerlegt die Gastgeber

SC RW Bad Tölz - TSV Grünwald II 0:4 (0:1) – Eine halbe Stunde lang war RW-Trainer Adrian Ackermann mit der Leistung seiner Mannschaft absolut zufrieden: „Wir haben konsequent verteidigt und uns auch Chancen erspielt.“ Am Abschluss mangelte es jedoch: „Da hat es uns am Mut gefehlt.“ Dann führte ein Abwehrfehler zur 1:0-Führung für die Gäste durch Lucas Schrödl (29.), während Talha Sakal wenig später von Schiedsrichter Dominik von Maffei noch die Rote Karte gezeigt bekam. Christian Baumgärtner (38.) musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden, und so nahm das Unheil für die Hausherren seinen Lauf. „Da war für uns nicht mehr viel drin“, schilderte Ackermann den weiteren Spielverlauf.

Maximilian Ahammer (50.) baute nach dem Seitenwechsel den Vorsprung für Grünwald aus, Jonah Rucker (64.) erhöhte auf 3:0, ehe erneut Rucker (77.) den 4:0-Endstand markierte. Die junge TSV-Truppe präsentierte sich laufstark und technisch als sehr stark. Ackermann: „Der Gästesieg geht völlig in Ordnung.“

SV Bad Tölz ist vorerst stärker

SV Bad Tölz - SG Gaißach/Wackersberg 0:1 (0:0). - Zwei recht unterschiedliche Halbzeiten gab es für die 250 Zuschauer im Sportpark zu sehen. Im ersten Abschnitt lagen die Vorteile deutlich aufseiten der Hausherren. „Wir hätten zum Seitenwechsel mit zwei oder drei Toren Vorsprung führen müssen“, trauerte Coach Thomas Gärner vergebenen Chancen seines Teams hinterher.

Zweimal vergab Jonas Lützel in aussichtsreicher Position, Samir Bochnig verfehlte im Anschluss an eine Ecke von Simon Froböse ebenfalls das Ziel. Lediglich bei zwei Ecken tauchte dagegen die Spielgemeinschaft vor dem Gehäuse der Hausherren auf. Gärner: „Unsere Defensivarbeit war überzeugend.“