ASC erkämpft Punkt gegen Hausham – FFG siegt deutlich Kreisklasse von Ewald Scheitterer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der ASC Geretsried holte einen Punkte gegen Hausham. – Foto: Hans Lippert

Der ASC Geretsried zeigt im Abstiegskampf Moral. Die Fußball-Freunde Geretsried feiern einen ungefährdeten Heimsieg gegen Brunnthal.

ASC Geretsried - SG Hausham 01 1:1 (1:1) – Zu Beginn der entscheidenden Wochen im Kampf um den Klassenerhalt verbuchte der ASC einen wichtigen Teilerfolg. „Es zeigt, dass noch Leben drin ist“, betonte Spielertrainer Tasso Lasidis den moralischen Wert des Punktgewinns gegen Hausham. Zudem könne in der Endabrechnung jeder Zähler noch von Bedeutung werden. Zunächst begann es nicht gut für die Adler: Mit ihrem ersten Torschuss gingen die Gäste in Führung (10.). „Hätten wir vorher drei Mal verteidigen können“, ärgerte sich Lasidis über die Entstehung. Anschließend sah der ASC-Coach eine ausgeglichene erste Halbzeit, in der sein Team zum Ende des Abschnitts das bessere Momentum hatte und nach einem langen Ball auf den durchlaufenden Thomas Philp zum Ausgleich kam (39.). In einer sehr offenen zweiten Halbzeit hatten beide Seiten noch Gelegenheiten auf den Siegtreffer. „Das hätte auch 2:1 für einen der beiden ausgehen können“, sagte Lasidis. Durch eine gute Präsenz in der zweiten Hälfte sicherte sich sein Team aber zumindest den einen Zähler.

FF Geretsried - TSV Brunnthal 4:1 (2:1) – Gar nicht mal so zufrieden wie man bei diesem Ergebnis meinen könnte, war Johann Latanskij. „Ich habe das Spiel nicht so deutlich empfunden. Bis zur 70. Minute waren wir nicht auf dem Platz“, so der FFG-Trainer. Dafür lag man aber zu diesem Zeitpunkt in Führung durch ein Eigentor der Gäste (27.) und einen Kopfballtreffer von Niklas Keilwerth nach Flanke von Moritz Frank (32.). Brunnthal gelang im gleichen Zeitraum lediglich der Anschlusstreffer zum 2:1 (38.). Zwar standen die Fußball-Freunde hinten stabil und wurden vorne immer wieder gefährlich, allerdings fehlte dem Coach etwas Energie auf dem Platz: „Wir waren nicht so präsent.“ Am Ende reichte das trotzdem, und so wurden die Hausherren in der Nachspielzeit noch mit zwei weiteren Toren von Fabio Ratte (90 +2.) und Moritz Frank per Foulelfmeter (90 +3.) belohnt. „Aktuell läuft‘s halt ein bisschen“, zeigte sich Latanskij zufrieden mit den jüngsten Erfolgen, mit denen die Geretsrieder den Abstand zur Abstiegsrelegation gewahrt haben.