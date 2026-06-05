ASC Dortmund verpflichtet zwei U19-Akteure aus der DFB-Nachwuchsliga Defensiv- und Offensivverstärkung von red · Heute, 10:23 Uhr · 0 Leser

Markötter (links) und Fell wechseln zum ASC 09 Dortmund. – Foto: Martin Hammeke

Der ASC 09 Dortmund setzt jedes Jahr auf sein erfolgreiches Scouting und nimmt junge Spieler unter Vertrag, für die der Sprung in die Oberliga-Spitze nicht zu hoch sein könnte. Nach Marko Pavlovic (MSV Duisburg U19) wurden Noah Fell (Hombrucher SV U19) und Jonah Markötter (SC Preußen Münster U19) unter Vertrag genommen.

„Noah bringt eine gute Mentalität mit, er ist schnell - und das Wichtigste: er hat richtig Bock auf den ASC“, sagt Dennis Hübner, Sportlicher Leiter der Aplerbecker. Fell stieg im vergangenen Winter mit seinem langjährigen Jugendverein Hombrucher SV in die U19 DFB-Nachwuchsliga auf und führte die Mannschaft dabei auch als Kapitän aufs Feld. Der Defensivmann kommt vor allem in der Innenverteidigung zum Einsatz. „Wir wollen den Weg der vergangenen Jahre weitergehen und auch konsequent talentierten Nachwuchsspielern eine Chance im Herrenfußball geben. Mit Noah haben wir jetzt einen absoluten Topspieler bekommen, der den Konkurrenzkampf befeuern wird“, so Hübner weiter.

Auch für die Offensive wurde ein vielversprechendes Talent verpflichtet. Markötter wurde schon bei Borussia Dortmund dem SC Paderborn 07 ausgebildet, bevor er sein letztes U19-Jahr mit dem Preußen Münster in der U19 DFB-Nachwuchsliga verbracht hat. nach Aplerbeck. Die Mannschaft konnte sich - auch dank seiner Tore - für den U19-DFB Pokal qualifizieren. „Jonah ist abschlussstark, zeigt durch seine Größe Präsenz und ist ein echter Zielspieler im gegnerischen Sechzehner. Wir sind uns sicher, dass er unsere bestehenden Stärken ergänzen und ausbauen kann - gleichzeitig wird er auch viel von den älteren Jungs lernen können", freut sich Hübner.