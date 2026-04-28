ASC Dortmund: Innenverteidiger kehrt nach einem halben Jahr RL zurück

Anes Dziho (Mitte) trägt ab Sommer wieder das Aplerbecker Trikot. – Foto: Maik Matheus | SGW09

Der 21-jährige Anes Dziho gehörte in der Hinrunde der laufenden Saison zum Stammpersonal in der Defensive des ASC 09 Dortmund. Der in dieser Spielzeit strauchelnde Regionalligist Sportfreunde Lotte sicherte sich im Winter seine Dienste. Die Spielzeit für den jungen Innenverteidiger blieb jedoch aus. "Er ist Zweikampfstark und bringt in jedem Spiel die nötige Mentalität mit rein und den absoluten Siegeswillen", sagte SFL-Coach Fabian Lübbers, der ihm letztlich nur drei Jokereinsätze bis zum heutigen Tage gewährte, weswegen es zur Spielzeit 2026/27 zur Rückkehr kommt.

„Als sich abgezeichnet hat, dass wir Anes im Sommer zurückholen können, haben wir schnell reagiert. Die Gespräche mit dem neuen Trainerteam waren sehr gut. Anes weiß, was er an uns hat und wir wissen, was er für ein herausragender Spieler ist“, so Dennis Hübner, Sportlicher Leiter der Aplerbecker.

Dziho wurde in der Jugend u. a. bei RW Oberhausen, Schalke 04 und MSV Duisburg ausgebildet. Die SpVgg Vreden entdeckte ihn im Sommer 2023 und macht ihn auf Anhieb zum Stammspieler. 65 Oberliga-Einsätze stehen bereits in der Vita des 21-Jährigen.