ASC deklassiert TSG - Rhynern mühelos - Wattenscheid blamiert sich

Spitzenreiter SG Wattenscheid 09 verlor gegen Schlusslicht TuS Ennepetal mit 1:2 und hat gegenüber Lippstadt und Rhynern sämtliche Vorteile verspielt. Beide haben zwei Partien weniger auf dem Konto und können aus eigener Kraft Wattenscheid überflügeln. Der SV Lippstadt 08 hatte bereits am Freitagabend einen souveränen 4:0-Derbysieg gegen Kellerkind Rot Weiss Ahlen herausgeschossen. Auch der SV Westfalia Rhynern gab sich nach einem frühen Eigentor keine Blöße gegen den SC Verl II und gewann mit 4:1.
Ganz oben weiterhin der ASC 09 Dortmund mit dabei, der die meisten Partien absolviert hat und auf einen Punkt an Wattenscheid herangerückt ist. Der 3:1-Erfolg im Nachholspiel beim SC Preußen Münster II wurde mit einem sensationellen 8:0-Kantersieg gegen die TSG Sprockhövel vergoldet. Die Gäste gerieten früh nach dem ersten Gegentor in Unterzahl und fielen in der zweiten Halbzeit komplett auseinander.
Der SC Preußen Münster II hält sich dank des 3:1-Heimsiegs gegen die SG Finnentrop/Bamenohl in der Spitzengruppe, ist aber bekanntlich kein Aufstiegskandidat, da auf die Beantragung der Regionalliga-Lizenz verzichtet wird.
Im Abstiegskampf reichte Ennepetal mit dem Dreier die Rote Laterne wieder an Ahlen weiter. Türkspor Dortmund war an diesem Wochenende durch den nun feststehenden Neun-Punkte-Abzug wegen des Insolvenzverfahrenens auf einen Abstiegsplatz gerutscht und bleiben dort vorerst auch. Beim TSV Victoria Clarholz gab es in Unterzahl eine 1:2-Last-Minute-Pleite.
Die formstarken Teams SV Schermbeck und TuS Hiltrup trennten sich 1:1-unentschieden. Ein Punkt, mit dem die Münsteraner den sicheren Mittelfeld-Platz festigten. Schermbeck bleibt wie der FC Eintracht Rheine, der eine knappe 0:1-Heimniederlage gegen den DSC Arminia Bielefeld II hinnehmen musste, in Abstiegsgefahr.
Last but not least setzte die SpVgg Erkenschwick mit dem 2:1-Heimerfolg gegen den 1. FC Gievenbeck ein kleines Ausrufezeichen im Abstiegskampf und grüßt vorerst punktgleich mit Hiltrup aus dem sicheren Mittelfeld.
ASC 09 Dortmund – TSG Sprockhövel 8:0 (2:0)
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier (70. Lucius Marcus Patrias), Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Mats Wilkesmann (77. Robert Hilsmann), Lars Warschewski (66. Dustin Plöger), Florian Rausch (74. Glenn Byakoua-Youbi), Jannik Urban, Elias Boadi Opoku (62. Dan Tshibaka Tshimanga), Rafael Camprobin, Maximilian Podehl - Trainer: Rafik Halim - Trainer: Hamza El Hamdi
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Ishak Dogan, Ibrahim Bulut, Jonah Husseck, Max Michels, Oussama Anhari, Cihat Topatan, Eron Morina (34. Deniz Yasar), Aleksandar Dimitrov (65. Fatih Öztürk), Agon Arifi (78. Steven Frühauf), Zakaria Anhari (89. Rinor Mustafa) - Trainer: Andrius Balaika
Schiedsrichter: Niklas Simpson - Zuschauer: 111
Tore: 1:0 Maximilian Podehl (9.), 2:0 Rafael Camprobin (29.), 3:0 Maximilian Podehl (55.), 4:0 Elias Boadi Opoku (61.), 5:0 Dan Tshibaka Tshimanga (71.), 6:0 Dan Tshibaka Tshimanga (79.), 7:0 Rafael Camprobin (80.), 8:0 Dan Tshibaka Tshimanga (88.)
Rot: Cihat Topatan (20./TSG Sprockhövel/Notbremse)
SpVgg Erkenschwick – 1. FC Gievenbeck 2:1 (0:1)
SpVgg Erkenschwick: Niklas Alter, Mike Jordan, Ole Overhoff, Michael-Marvin West, Andreas Ovelhey, Luis Oliver Schultz (93. Henry Haferkorn), Marius Lackmann (59. Amin Bouchra), Dario Biancardi (88. Yehor Koniuchenko), Lukas Matena, Barbaros Inan, Brightney Igbinadolor (59. Dylan Pires) - Trainer: Nassir Malyar
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Tom Langenkamp (84. Jonas Tepper), Malte Wesberg, Felix Ritter, Mika Keute (84. Cem Jamey Tasdelen), Jelke Willem Elferink (65. Nicholas Sebastian Schunke), Louis Martin, Alexander Wiethölter (80. Kerolos Makkar), Fabian Witt (65. Niklas Klinke), Ben Matteo Wolf - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Sina Diekmann (SG Deensen/Arholzen) - Zuschauer: 265
Tore: 0:1 Louis Martin (1.), 1:1 Dario Biancardi (55.), 2:1 Amin Bouchra (75.)
Victoria Clarholz – Türkspor Dortmund 2:1 (1:1)
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Markus Baum, Janis Büscher, Marco Pollmann (53. Julian Linnemann), Sinan Aygün (90. Oliver Cylkowski), Leon van der Veen (92. David Cati), Samy Benmbarek, Arian Papenfort (77. Malte Schulte), Rene Michen (88. Lazar Kahraman), Nick Flock - Trainer: Christian Lichte
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Amed Öncel, David Belenzada, Serdar Bingöl, Ömer Akman, Oguzhan Kefkir (90. Mohamad Khani), Sercan Calik, Hayrullah Alici (60. Mats Brämer), Sezer Toy, Amer Hodza (66. Ilyas Khattari), Brayan Sosa - Trainer: Aldin Kljajic
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 290
Tore: 0:1 Hayrullah Alici (16.), 1:1 Rene Michen (35.), 2:1 Lazar Kahraman (89.)
Rot: Amed Öncel (54./Türkspor Dortmund/Notbremse)
SC Preußen Münster II – SG Finnentrop/Bamenohl 3:1 (3:0)
SC Preußen Münster II: Leander Hoppenheit, Moritz Krause, Michel Scharlau, Ben Menke, Malte Varelmann (70. Lukas Herb), Benjamin Hormann Evers (81. Leon Kayser), Mikail Demirhan (87. Bennet Eickhoff), Ryan Acar (46. Ben Kronenberg), Till Höfling, Luca Steinfeldt (71. Ben Leiter), Till Hausotter - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
SG Finnentrop/Bamenohl: Armend Shaqiri, Maximilian Humberg (66. Christopher Hennes), Felix Antonio Schmitt, Elias Valentin Butzkamm, Melvin Musangu, Marcel Becker (80. Nasim Chatar), Nicolas Herrmann (62. Luca Uwe Herrmann), Gordon Meyer, Robin Klaas, Anas Akhabach, Maurice Danielle Werlein (71. Erik Dier) - Trainer: Jonas Ermes
Schiedsrichter: Justin Hegerding (Lemgo) - Zuschauer: 101
Tore: 1:0 Luca Steinfeldt (3.), 2:0 Till Hausotter (30.), 3:0 Benjamin Hormann Evers (38.), 3:1 Luca Uwe Herrmann (84.)
Rot: Ben Kronenberg (52./SC Preußen Münster II/)
SG Wattenscheid 09 – TuS Ennepetal 1:2 (1:1)
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Serhat Kacmaz, Emirhan Hacioglu (86. Tarik Ould Seltana), Albin Thaqi, Tom Sindermann (80. Laurenz Kegel), Eduard Renke, Berkan Firat (61. Nico Buckmaier), Steve Tunga, Ilias Anan (61. Finn Wortmann), Robert Tochukwu Nnaji (73. Atakan Uzunbas), Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache
TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Maxwell Bimpeh, Tomislav Simic, Francesco Santacroce-Di Gregorio, Robin Gallus (74. Joel Westheide), Cedrick Hupka (56. Zakaria Elhankouri), Duje Goles (90. Edon Rizaj), Christoph van der Heusen, David Vaitkevicius (87. Joshua Tollas), Arda Nebi (79. Lilian-Gabriel Reyes Mellado), Kevin Hagemann - Trainer: Maximilian Borchmann
Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg - Zuschauer: 1199
Tore: 0:1 Duje Goles (26.), 1:1 Kevin Schacht (36.), 1:2 Duje Goles (70.)
Eintracht Rheine – DSC Arminia Bielefeld II 0:1 (0:1)
Eintracht Rheine: Ramon Büsken, Tim Heger, Lennard Maßmann, Adrian Wanner, Leon Niehues (83. Dicle Sahin), Luca Meyer, Pascal Petruschka, Pierre Miguel De Faria Alves Pinto, Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan (63. Sören Wald), Josha Felix Häusler (63. Bennet van den Berg)
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Niklas Möllers, Bradley Ndi, Justin Lukas, Fabiano Krasnic (80. Christopher Rasper), Efe Tirpan, Milan Hoffmeister, Julien Kracht, Eyyüb Yasar (61. Obed Ofori), Monti Theiß (61. Suat Fajic), Latif-Bilal Alassane (61. Joyce Luyeye-Nkula) (71. Mohammed Berjaoui) - Trainer: Oliver Döking
Schiedsrichter: Nadine Westerhoff (Bochum) - Zuschauer: 220
Tore: 0:1 Justin Lukas (29.)
Westfalia Rhynern – SC Verl II 4:1 (1:1)
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Mohamed Lamine Kourouma, Elias Kourouma, Philipp Ratz, Julius Woitaschek (74. Fabian Brall), Jonah Wagner, Connor Mc Leod (61. Georges Arthur Baya Baya), Johannes Thiemann (84. Semih Tirgil), Kerim Yüksel Karyagdi (74. Michael Rzeha), Henrik Koch (61. Akhim Seber) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
SC Verl II: Julian Fuest, Dennis Simic (70. Jaden-Romeo Garris), Seung-ho Hwang, Emmanuel Bamba (59. Yannick Blaszyk), Furkan Yilmaz, Alessandro Toia, Jan Olschewski (59. Cristiano Andre Sonntag), Sekou Eickholt (59. Jarne Henkler), Janis Seiler, Henry Obermeyer, Louis Ahenkora (75. Lian Vega Zambrano) - Trainer: Robert Mainka
Schiedsrichter: Jonathan Bäthge - Zuschauer: 328
Tore: 0:1 Mohamed Lamine Kourouma (13. Eigentor), 1:1 Kerim Yüksel Karyagdi (17.), 2:1 Johannes Thiemann (47.), 3:1 Jonah Wagner (61.), 4:1 Kerim Yüksel Karyagdi (71.)
SV Schermbeck – TuS Hiltrup 1:1 (1:0)
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Kingsley Marcinek, Kasper Harbering, Jos Krechting, Eren Özat, Bilal Akhal (75. Venis Uka), Jamal El Mansoury, Tolga Özdemir (81. Jonas Erwig-Drüppel), Divine Boafo - Trainer: Engin Yavuzaslan
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Joschka Brüggemann, Justin Mittmann, Dickens Toka (46. Sören Jankhöfer), Asmar Paenda, Jonas Weißen, Thomas Hitchcock (59. Nils Johannknecht), Felix Hesker (81. Alexander Gockel), Shayan Sarrafyar, Cris Adeyeemi Ojo (46. Till Dresemann), Felix Bußmann (84. Linus Gröger) - Trainer: Raul Prieto
Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen) - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Kasper Harbering (24.), 1:1 Felix Bußmann (49.)
SV Lippstadt 08 – Rot Weiss Ahlen 4:0 (2:0)
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Nils Köhler, Max Kamann, Fabian Brosowski, Cinar Sansar (86. Lukas Wulf), David Dören (74. Seungyoung Lee), Fatih Ufuk (86. Justus Meier), Simon Kötter (77. Nico Jan Böll), Gentrit Muja, Nico Alexander Tübing (82. Louis Neugebauer) - Trainer: Felix Bechtold
Rot Weiss Ahlen: Lukas van Ingen, Tim Breuer, Gideon Guzy (62. Aristote Lufuankenda), Iskender Aslan (22. Oktay Dal), Franko Uzelac, Fabian Holthaus, Marius Müller (46. Emro Curic), Ben Binyamin (83. Jan Nzeba-Bost), Gianluca Di Vinti, Bernad Gllogjani, Marc Heider - Trainer: Marcel Stöppel
Schiedsrichter: Sven Wensing - Zuschauer: 1342
Tore: 1:0 Iskender Aslan (9. Eigentor), 2:0 Simon Kötter (26.), 3:0 Gentrit Muja (83.), 4:0 Nico Jan Böll (87.)