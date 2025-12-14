ASC deklassiert Ennepetal - Ahlen holt in Rheine zwei Tore auf

Nachdem sich die Top-Teams SV Lippstadt 08 und SG Wattenscheid 09 am Freitagabend 2:2-unentschieden getrennt haben, könnte der ASC 09 Dortmund mit einem Heimdreier gegen Schlusslicht TuS Ennepetal Boden gut machen im Aufstiegskampf. Der SC Preußen Münster II hatte gestern seine Chancen gewahrt und wird mit nur vier Punkten Rückstand auf den ersten Aufstiegsplatz in den Winter gehen. Beim TSV Victoria Clarholz gab es einen 2:1-Auswärtssieg. Für die Ostwestfalen kommt die Pause nach fünf Niederlagen am Stück genau richtig.
Im Abstiegskampf gibt es zwei "Sechs-Punkte-Spiele" am Tabellenende. Der FC Eintracht Rheine hat Rot Weiss Ahlen zu Gast, der SV Schermbeck erwartet die SG Finnentrop/Bamenohl. Die SpVgg Erkenschwick hatte vorgelegt und das wichtige Heimspiel am Samstag gegen die SpVgg Vreden mit 2:0 gewonnen.
Im Mittelfeld treffen sich der SC Verl II und die TSG Sprockhövel sowie der DSC Arminia Bielefeld II und 1. FC Gievenbeck. Wer hier gewinnt, kann sich auf eine ruhige Rückrunde einstellen.
Witterungsbedingt fällt das Heimspiel des SV Westfalia Rhynern gegen Türkspor Dortmund aus. Der TuS Hiltrup hat spielfrei und durfte frühzeitig in die Winterpause gehen.
Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.
Die Partien des 19. Spieltags im Liveticker:
ASC 09 Dortmund – TuS Ennepetal 6:2
ASC 09 Dortmund: Joshua Thiede, Jan Stuhldreier (76. Robert Hilsmann), Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Anes Dziho, Lars Warschewski, Florian Rausch (60. Rafael Camprobin), Jannik Urban (76. Mats Wilkesmann), Elias Boadi Opoku (60. Justus Zimmermann), Samer-Amer Sarar (67. Dustin Plöger), Maximilian Podehl - Spielertrainer: Marco Stiepermann
TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Sebastian Lötters, Maxwell Bimpeh, Robin Gallus (71. Kjell Friedenberg), Duje Goles (80. Erijon Topojani), Christoph van der Heusen (80. Tomislav Simic), Okan Keskin, Zakaria Elhankouri (61. Cedrick Hupka), Lilian-Gabriel Reyes Mellado (71. Lein Tairi), David Vaitkevicius, Kevin Hagemann - Trainer: Leon Enzmann
Schiedsrichter: Björn Sauer - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 David Vaitkevicius (9.), 0:2 David Vaitkevicius (23.), 1:2 Maximilian Podehl (40.), 2:2 Samer-Amer Sarar (44.), 3:2 Jan-Patrick Friedrich (59.), 4:2 Maximilian Podehl (64.), 5:2 Lars Warschewski (66.), 6:2 Mats Wilkesmann (89.)
Bes. Vorkommnis: Rafael Camprobin (ASC 09 Dortmund) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marvin Weusthoff (75.).
SV Schermbeck – SG Finnentrop/Bamenohl 5:2
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Jonas Erwig-Drüppel (62. Berkant Gedikli), Lennart Bollenberg, Ibuki Noguchi (89. Marlon Baran Feldmann), Christopher Stöhr, Jos Krechting (87. Sergen Yüksekdag), Mustafa Gürpinar (74. Venis Uka), Eren Özat, Bilal Akhal (91. Tyler Mehnert), Jamal El Mansoury - Trainer: Engin Yavuzaslan
SG Finnentrop/Bamenohl: Christian Bölker, Christopher Hennes, Maximilian Humberg, Melvin Musangu (68. Robin Klaas), Marcel Becker, Gordon Meyer, Erik Dier, Marlon Zilz, Eren Albayrak, Anas Akhabach, Maurice Danielle Werlein (74. Luca Uwe Herrmann) - Trainer: Jonas Ermes
Schiedsrichter: Patrick Holz - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Christopher Hennes (7.), 0:2 Eren Albayrak (19.), 1:2 Christopher Stöhr (25.), 2:2 Jos Krechting (57.), 3:2 Jamal El Mansoury (82.), 4:2 Eren Özat (87.), 5:2 Sergen Yüksekdag (90.+5)
Eintracht Rheine – Rot Weiss Ahlen 2:2
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Tim Heger, Lennard Maßmann, Adrian Wanner, Luca Meyer, Pascal Petruschka, Tugay Gündoğan (81. Daniel Peters), Gabriel Cavar, Josha Felix Häusler (83. Dicle Sahin), Krenar Krasniqi (46. Fabian Kerellaj), Bennet van den Berg - Trainer: David Paulus
Rot Weiss Ahlen: Hendrik Rauf, Tim Breuer (73. Davin Wöstmann), Kilian Hornbruch, Bruno Soares, Philimon Tawiah, Gideon Guzy, Fabian Holthaus, Marius Müller, Erik Heidbrink (80. Hakan Sezer), Emro Curic, Aaron Osei Bonsu (90. Kevin Freiberger) - Trainer: René Lewejohann
Schiedsrichter: Jörn Schäfer - Zuschauer: 278
Tore: 1:0 Tugay Gündoğan (66.), 2:0 Gabriel Cavar (70.), 2:1 Aaron Osei Bonsu (84.), 2:2 Marius Müller (88.)
DSC Arminia Bielefeld II – 1. FC Gievenbeck 2:5
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Semih Sarli, Yoost Diezemann, Justin Lukas, Jonathan Norbye, Efe Tirpan (58. Suat Fajic), Milan Hoffmeister (87. Marc Gouiffe à Goufan), Julien Kracht (65. Obed Ofori), Eyyüb Yasar (87. Bradley Ndi), Monti Theiß (73. Fabiano Krasnic), Latif-Bilal Alassane - Trainer: Oliver Döking
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Tom Langenkamp, Malte Wesberg, Niklas Klinke (87. Jonas Tepper), Kerolos Makkar (73. Jelke Willem Elferink), Felix Ritter, Ben Matteo Wolf, Louis Martin (79. Benedikt Fallbrock), Alexander Wiethölter (85. Piet Bräunig), Fabian Witt (89. David Isaak) - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Jonas Fischbach (Freudenberg) - Zuschauer: 174
Tore: 1:0 Jonathan Norbye (28.), 1:1 Fabian Witt (38.), 2:1 Latif-Bilal Alassane (52.), 2:2 Kerolos Makkar (66.), 2:3 Fabian Witt (73.), 2:4 Alexander Wiethölter (78.), 2:5 Jonas Tepper (90.+2)
SC Verl II – TSG Sprockhövel 1:3SC Verl II:
Fabian Pekruhl, Moritz Lamkemeyer, Dennis Simic, Adrian Nezir (73. Sekou Eickholt), Paul Lehmann (66. Louis Ahenkora), Tobias Knost, Furkan Yilmaz (66. Lian Vega Zambrano), Emmanuel Bamba, Janis Seiler (66. Jaden-Romeo Garris), Noah Heim (73. Manuel Adrian Harmann), Chilohem Onuoha - Trainer: Przemek CzappTSG Sprockhövel:
Azmir Alisic, Jasper Stojan, Ishak Dogan (91. Alen Cengic), Deniz Yasar, Ibrahim Bulut, Jonah Husseck, Oussama Anhari, Cihat Topatan, Fatih Öztürk (86. Aleksandar Dimitrov), Jason Stevens, Zakaria Anhari (84. Eron Morina) - Trainer: Andrius BalaikaSchiedsrichter:
Niklas Erkeling - Zuschauer:
80Tore:
1:0 Noah Heim (35.), 1:1 Ibrahim Bulut (42. Foulelfmeter), 1:2 Cihat Topatan (60.), 1:3 Oussama Anhari (90.+4)
Fr., 12.12.2025, 19:00 Uhr SV Lippstadt 08 – SG Wattenscheid 09 2:2SV Lippstadt 08:
Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Nils Köhler, Fabian Brosowski (80. Kiyan Sadeghi), Lukas Wulf, Cinar Sansar (87. Tom Kocielnik), Maximilian Franke (42. Simon Kötter), Iker Luis Kohl (72. Nico Jan Böll), Fatih Ufuk, Gentrit Muja (72. David Dören), Nico Alexander Tübing - Trainer: Felix BechtoldSG Wattenscheid 09:
Joshua Mroß, Joey Gabriel, Emirhan Hacioglu (67. Tarik Ould Seltana), Albin Thaqi, Tom Sindermann (80. Nico Buckmaier), Eduard Renke (90. Serhat Kacmaz), Berkan Firat (67. Mike Lewicki), Steve Tunga, Ilias Anan (82. Atakan Uzunbas), Robert Tochukwu Nnaji, Finn Wortmann - Trainer: Christopher PacheSchiedsrichter:
Ali Magrouda - Zuschauer:
1500Tore:
0:1 Ilias Anan (32.), 1:1 Nico Alexander Tübing (38.), 1:2 Robert Tochukwu Nnaji (63.), 2:2 Lukas Wulf (90.+7)Besondere Vorkommnisse:
Nico Alexander Tübing (SV Lippstadt 08) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (79.).
SpVgg Erkenschwick – SpVgg Vreden 2:0SpVgg Erkenschwick:
Niklas Alter, Mike Jordan, Ole Overhoff, Kian Licina, Michael-Marvin West, Dzenan Pilica (88. Oumar Keita), Amin Bouchra (84. Anis El Hamassi), Dario Biancardi (51. Veron Osmani), Bajrush Osmani, Lukas Matena, Barbaros Inan - Trainer: Nassir MalyarSpVgg Vreden:
Tom Breuers, Kilian Heisterkamp, Romario Wiesweg, Mika Völker, Felix Mensing, Martin Sinner (64. Bugra Günes), Lars Bleker (85. Kilian Daniel Voss), Leon Kondring (64. Julian Risthaus), Matteo Anton Geesink (46. Bernd Verwohlt), Anton Heynk (64. Kevin Meise), Maximilian Hinkelmann - Spielertrainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree DörrSchiedsrichter:
Philipp Werner-Krestel - Zuschauer:
263Tore:
1:0 Lukas Matena (31.), 2:0 Michael-Marvin West (39.)Gelb-Rot:
Kilian Heisterkamp (81./SpVgg Vreden/)
Victoria Clarholz – SC Preußen Münster II 1:2Victoria Clarholz:
Nils Hahne, Linus Kahraman, Steffen Brück, Markus Baum, Janis Büscher (64. Philpp Lamkemeyer), Julian Linnemann, Sinan Aygün (68. Samy Benmbarek), Julius Max Wiedemann (85. Can Yilmaz), Arian Papenfort, Rene Michen (75. Leon van der Veen), Nick Flock (64. Marco Pollmann) - Trainer: Christian LichteSC Preußen Münster II:
Jovan Jovic, Pascal Koopmann (89. Luca Steinfeldt), Bennet Eickhoff, Michel Scharlau, Ben Kronenberg, Lukas Herb, Melih Sayin, Tidiane Gueye (92. Ben Menke), Leon Kayser (81. Arbnor Hoti), Till Hausotter (60. Mikail Demirhan), Marvin Schulz (95. Ryan Acar) - Trainer: Kieran Schulze-MarmelingSchiedsrichter:
Sven Wensing - Zuschauer:
285Tore:
0:1 Marvin Schulz (8.), 0:2 Marvin Schulz (68.), 1:2 Linus Kahraman (85.)