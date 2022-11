– Foto: Rolf Schmietow

ASC Cranz/Estebrügge feiert den ersten Heimsieg Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick

Landkreis. Schlusslicht ASC Cranz/Estebrügge schlug D/A III mit 2:0 und hat den Kontakt zur Konkurrenz hergestellt. Tabellenführer MTV Hammah blieb souveräner 4:0-Gewinner gegen Oste/Oldendorf und Aufsteiger A/O II gewann das Derby in Apensen.

Aus den letzten drei Spielen holte der ASC fünf Punkte und schöpft jetzt wieder Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg. Gegen D/A III zeigten die Gastgeber eine insgesamt gute Leistung, waren am Ende verdienter Gewinner.Im ersten Durchgang war es eine im Feldspiel ausgeglichene Partie, die besseren Chancen besaß dabei der ASC. Der fleißige Jonathan Lemke verpasste zunächst knapp, war dann aber am 1:0 maßgeblich beteiligt mit seiner Vorarbeit zum Treffer durch Robert Nga Ayissi, der freistehend vollendete. In der zweiten Halbzeit hatten die Hausherren die gefährlicheren Aktionen zu bieten und konnten dann auf 2:0 erhöhen, als sich Ertugrul Topal energisch durchsetzte und einen gut vorgetragenen Angriff überlegt abschloss. Damit war der Sieg perfekt, denn die Gäste besaßen nicht die Mittel, um noch zurück zu schlagen. Das Hauptproblem bei D/A III: Die Elf demonstrierte durchaus spielerisches Potenzial, aber sämtliche gut inszenierten Angriffe endeten in der torgefährlichen Zone, wo dem Gast jedwede Durchschlagskraft abhanden kam. Zwei Abschlüsse von Kapitän Björn Laut waren die einzigen erwähnenswerten Szenen in puncto eigene Chancen. Trainer Dierk Kapke, in dessen Team Abwehrspieler Falco Raap hervorstach, war natürlich nicht zufrieden: "Es nützt letztlich nichts, gut mitzuspielen. Unser Manko war, dass der letzte entscheidende Pass fehlte und daran sind wir gescheitert, obwohl wir ansonsten gleichwertig waren." Freude herrschte dagegen beim ASC-Trainer-Duo Walerij und Alexander Hettich, die den ersten Heimsieg der Saison feierten: "Das war eine kämpferisch gute Partie der Mannschaft, die jetzt scheinbar begriffen hat, wie man gegen den Abstieg fightet. Dieser Auftritt macht Hoffnung für die Zukunft und nach den jüngsten Erfolgen wollen wir jetzt im anstehenden Heimspiel gegen Apensen gerne nachlegen." Tore: 1:0 (41.) Ayissi, 2:0 (66.) Topal

Wie im Hinspiel kassierten die VSVer gegen Cuxhaven eine 2:4-Niederlage. Dabei führten die Gastgeber zur Pause 1:0, hatten dann aber fatale fünf Minuten, in denen drei Gegentore zu verdauen waren. Co-Trainer Nihat Sagir: "Nach starker erster Hälfte sind wir völlig aus dem Rhythmus gekommen und mussten im zweiten Abschnitt die Überlegenheit der Gäste anerkennen." Tore: 1:0 (37.) Sandleben, 1:1 (51.) Kreth, 1:2 (52.) Menke, 1:3 (56.) Martens, 1:4 (72., FE) J. Santos de Oliveira, 2:4 (78.) Sandleben.

Die FCer haben nach einen Negativ-Lauf, denn sie blieben zum sechsten Mal in Folge ohne Sieg. Schlecht war die Leistung nicht in Groden, aber am Verdienst des Dreierpacks der Gastgeber gab es keine Zweifel. Coach Martin Gerken fasste zusammen: "Das war ein ordentlicher Auswärtsauftritt. Wir haben lange Zeit gut gegengehalten, letztlich aber fehlte uns die Kraft, um die Partie noch umzubiegen. Im anstehenden Heimspiel gegen VSV II wollen wir aber mit aller Macht die Wende zum Guten realisieren."

Tore: 1:0 (36.) Grabowski, 2:0 (74.) Grabowski.

Gnadenlose Effektivität bei Standards war das Markenzeichen des MTV in Halbzeit eins, die mit einer 3:0-Führung endete. Coach Hannes Schulz konnte ein erfreuliches Fazit ziehen: "Wir waren eiskalt in der Chancennutzung und haben gegen einen gut mitspielenden Gegner am Ende einen souveränen Sieg eingefahren."Gäste-Trainer Arne Hees sah gute Ansätze seiner Crew, entdeckte aber zugleich Schwächen: "Die gegnerischen Standards haben wir zu naiv verteidigt und trotz vieler guter Ballpassagen fehlte es letztlich an Torgefährlichkeit bei uns." Tore: 1:0 (8.) Rapp, 2:0 (37.) Junge, 3:0 (41.) Behrens, 4:0 (49.) Horn.

Bis zur Pause lief alles nach Plan für die Bargstedter, die mit einer 2:0-Führung in die Kabine gingen. Der schnelle Anschlusstreffer nach der Pause war dann Gift für die Hausherren und Co-Trainer Florian Reremoser erklärte: "Wir wurden ungeordnet und hatten nicht die richtige Antwort auf die Umstellungen des Gegners."Die Immenbecker krempelten ihr Team zur zweiten Halbzeit erheblich um und hatten damit - wie schon gegen Hammah - Erfolg. Till Müsing verdiente sich ein Sonderlob, erfreulich auch das gelungene Comeback von Marvin Schmidt. Und so durfte Coach Michael Rump loben: "Die Steigerung nach der Pause war enorm und es wären sogar noch mehr Tore drin gewesen." Tore: 1:0 (5.) J. Fitschen, 2:0 (43., ET) Malzan, 2:1 (49.) T. Müsing, 2:2 (74.) Yetiker, 2:3 (77.) T. Müsing, 2:4 (90.) Eberstein.