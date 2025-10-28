ASC Cranz-Estebrügge II feiert klaren 4:0-Erfolg gegen Hagen

Am 10. Spieltag der 2. Kreisklasse Stade gewann der ASC Cranz-Estebrügge II sein Heimspiel gegen den SSV Hagen II deutlich mit 4:0. Nach dem kurzfristigen Tausch des Heimrechts aufgrund starker Regenfälle konnte der ASC auf dem eigenen Kunstrasen antreten und seine spielerischen Stärken ausspielen.

„Das Heimrecht wurde aufgrund des Regens kurzfristig getauscht, was uns natürlich in die Karten gespielt hat, da wir auf dem Kunstrasen unser Spiel besser aufziehen konnten“, sagte ASC-Trainer Carl-Philipp Pien. Trotz einiger Ausfälle, darunter Stammtorhüter Simon Elmerns, zeigte sich die Mannschaft von Beginn an dominant. Die Gäste aus Hagen beschränkten sich auf die Defensive und versuchten, mit langen Bällen zu agieren, doch gefährlich wurden sie dabei kaum.

Nach mehreren Anläufen brachte ein schöner Angriff kurz vor der Pause die Führung: Nach einem Steckpass von Denis legte Philipp Hollmann quer auf Sebastian Miecke, der den Ball in der 43. Minute durch die Beine des gegnerischen Keepers ins Tor schob.

In der zweiten Halbzeit blieb Cranz-Estebrügge klar tonangebend. Fünf Minuten nach Wiederbeginn traf Hollmann nach einer unübersichtlichen Szene im Strafraum zum 2:0. Der Druck des ASC nahm weiter zu, die Gäste kamen kaum noch aus der eigenen Hälfte. Zwei Eckbälle von Melvin Warnke sorgten schließlich für die Entscheidung: Niklas Dehde traf in der 66. und 89. Minute jeweils per Kopf und machte damit seinen Doppelpack perfekt. „Am Ende stand ein hochverdienter Sieg. Jetzt müssen wir es schaffen, diese Konstanz dauerhaft beizubehalten“, sagte Pien.