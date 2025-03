ASC Cranz-Estebrügge II feiert Kantersieg gegen SSV Hagen II

Hagen begann druckvoll und erzielte in den ersten 15 Minuten ein Abseitstor. Der ASC fand danach besser ins Spiel und ging in der 37. Minute durch Jan-Ole Richters nach Vorarbeit von Pierre Agoston in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Frank Schröder per Kopf nach einer Ecke von Agoston auf 2:0 (44.). Mit dem Pausenpfiff traf Agoston nach einem Freistoß zum 3:0 (45.).