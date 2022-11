ASC beendet nach Traumtoren den Negativlauf 1. Kreisklasse: Nach drei Niederlagen 6:3 gegen die SV Drochtersen/Assel V

Beiden Teams merkte man die wenig erfolgreichen letzten Wochen an. „Uns steckten die drei Niederlagen in den Knochen, D/A konnte man den Tabellenstand anmerken. Der Ball lief sehr unruhig, nicht nur bei uns“, sagte ASC-Trainer Sven Hubert. Aus einem Freistoß resultierte das 0:1. Florian Marx stand sträflich frei und vollstreckte per Kopf. Jetzt ging es hin und her, ruhiger wurde die Begegnung allerdings nicht. Ein Steckpass landete bei Björn Winzer, der Patrick Hanke zum 1:1 bediente. Im direkten Gegenzug gelang Alexander Kreutzmann mit einem schönen Schuss in den Winkel das 1:2. „Das machte er aus 20 oder 25 Meter klasse. Für uns war das der Weckruf“, so Hubert. Jona Ben Backhaus schlug zwei Minuten später eine Ecke vor das Gästetor. Über Umwege gelang die Kugel zu ihm zurück. Aus etwa 20 Metern zirkelte er sie ins lange Eck in den Winkel - 2:2. Luis Swatek legte nach. Ein weiterer Eckball landete vor seinen Füßen, er zog flach ab und unten links schlug das Spielgerät ein. Traumtor Nummer drei an diesem Abend gelang Patrick Hanke kurz vor dem Wechsel. In halblinker Position nahm er den Ball mit der Brust an und hämmerte ihn in den Winkel. Im zweiten Durchgang ließen die Gastgeber Ball und Gegner laufen und erspielten sich einige gute Gelegenheiten. Es dauerte allerdings bis zur 77. Minute, ehe Michael Ziegert erneut nach einer Ecke das 5:2 gelang. „Jetzt wollten wir unseren Frust der letzten Wochen rausspielen, fingen aber nach einem Konter durch Florian Marx das 5:3. Schwamm drüber“, so der ASC-Coach. Den Schlusspunkt setzte der starke Björn Winzer, der zuvor bereits zweimal vorbereitete. „Verdienter Sieg zum Jahresabschluss nach zuletzt drei harten Niederlagen. Drochtersen/Assel V muss noch einmal ran, empfängt am kommenden Wochenende die SV Ahlerstedt/Ottendorf III.

Tore: 0:1 Florian Marx (9.), 1:1 Patrick Hanke (14.), 1:2 Alexander Kreutzmann (15.), 2:2 Jona Ben Backhaus (17.), 3:2 Luis Swatek (25.), 4:2 Patrick Hanke (44.), 5:2 Michael Ziegert (77.), 5:3 Florian Marx (86.), 6:3 Björn Winzer (88.).