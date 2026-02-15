ASC 09 zeigt Charakter: 3:1 gegen Ahlen nach wackliger Phase

– Foto: David Schneller

Nach der Derby-Klatsche gegen Türkspor meldet sich der ASC 09 Dortmund eindrucksvoll zurück. Gegen Rot Weiss Ahlen entscheidet ein später Treffer von Josip Kopecki in der Nachspielzeit eine Partie, die nach starkem Beginn zwischenzeitlich zu kippen drohte.

Vor 100 Zuschauern auf dem Sportplatz an der Schweizer Allee hat der ASC 09 Dortmund ein 3:1 (2:0) gegen Rot Weiss Ahlen gefeiert – und damit die richtige Antwort auf die deutliche Niederlage im Derby gegeben. Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Hamza El Hamdi zwei Gesichter: eine dominante erste Halbzeit und eine Phase des Wankens nach dem Seitenwechsel.

Dominanter Beginn – Van Ingen hält Ahlen im Spiel

Die Gastgeber traten von Beginn an offensiv und couragiert auf. Mit aggressivem Pressing und schnellen Angriffen über die Flügel setzten sie die Defensive der Gäste früh unter Druck. Schon in der 10. Minute prüfte Rafael Camprobin mit einem Distanzschuss aus 18 Metern Ahlens Schlussmann Lukas van Ingen, der ebenso glänzend parierte wie bei zwei Freistößen von Lars Warschewski (24./35.).

Dass Ahlen im ersten Pflichtspiel des Jahres in dieser Phase nicht früh in Rückstand geriet, lag vor allem am starken Debütanten im Tor. Van Ingen zeigte mehrfach hervorragendes Stellungsspiel und schnelle Reaktionen – ein Einstand, der Eindruck hinterließ.

Doch in der 37. Minute war auch er machtlos – oder vielmehr unglücklich beteiligt. Nach einem Eckball lief der Torwart unter der Hereingabe hindurch, Rafael Camprobin köpfte aus fünf Metern zum 1:0 ein. Vier Minuten später folgte der Doppelschlag: Über Florian Rausch und Lewin Alexander D’Hone landete der Ball bei Warschewski, der aus kurzer Distanz zum 2:0 vollendete (41.).

Kurz vor der Pause hätte Marc Heider nach einer Ecke verkürzen können, setzte seinen Kopfball jedoch über das Tor (44.).

Ahlen kommt zurück – das Spiel kippt beinahe

Nach dem Seitenwechsel bot sich ein anderes Bild. Die Gäste unter Neu-Trainer Marcel Stöppel agierten mutiger, pressten höher und übernahmen zunehmend die Kontrolle. Der ASC hatte in der Anfangsviertelstunde der zweiten Halbzeit kaum Ballbesitz und musste viel hinterherlaufen.

Der Anschlusstreffer war die logische Folge: Gianluca Di Vinti tauchte nach einem Steilpass frei vor ASC-Keeper Joel Nickel auf und überwand ihn mit einem gefühlvollen Lupfer zum 2:1 (59.).

Die Partie wurde intensiver und hektischer. Insgesamt sechs Karten verteilte Schiedsrichter Arnoush Araghi. Für Ahlen sahen Marc Heider (63.) und Di Vinti (82.) Gelb, Oktay Dal musste in der Nachspielzeit nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz (90.+4).

In dieser Phase stand der Dortmunder Sieg auf der Kippe. Doch nach rund 20 Minuten fing sich der ASC wieder, setzte auf Konter und suchte die Entscheidung.

Entscheidung in der Nachspielzeit

Als Ahlen in Unterzahl alles nach vorne warf, nutzten die Gastgeber die Räume. In der siebten Minute der Nachspielzeit setzte sich der eingewechselte Dan Tshibaka Tshimanga auf der rechten Seite durch und flankte präzise auf Josip Kopecki, der per Kopf zum 3:1-Endstand traf (90.+7).

ASC-Trainer Hamza El Hamdi zeigte sich gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" erleichtert: „Wir haben eine gute Reaktion auf die letzte Woche gezeigt und eine tolle erste Halbzeit gespielt. Dass Ahlen noch mal kommen würde, war klar, aber wir haben gut dagegengehalten und am Ende verdient gewonnen.“

So bleibt unter dem Strich ein verdienter Erfolg für die Dortmunder, die nach der Derby-Enttäuschung Moral bewiesen. Für Ahlen hingegen ist es eine bittere Niederlage zum Jahresauftakt – insbesondere, weil die Mannschaft nach schwacher erster Hälfte im zweiten Durchgang eindrucksvoll zurückkam, sich für ihren Aufwand jedoch nicht belohnte und nun auf dem letzten Tabellenplatz steht.

Oberliga Westfalen, 22. Spieltag:

ASC 09 Dortmund – Rot Weiss Ahlen 3:1

ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Mats Wilkesmann, Lars Warschewski, Florian Rausch, Jannik Urban, Elias Boadi Opoku, Rafael Camprobin (90. Dan Tshibaka Tshimanga), Samer-Amer Sarar (85. Josip Kopecki), Lewin Alexander D Hone (67. Luis Sebastian Kehl) - Trainer: Rafik Halim - Trainer: Hamza El Hamdi

Rot Weiss Ahlen: Lukas van Ingen, Kilian Hornbruch (73. Emro Curic), Iskender Aslan (90. Tim Breuer), Franko Uzelac, Oktay Dal, Marius Müller (81. Davin Wöstmann), Ben Binyamin, Gianluca Di Vinti, Aaron Osei Bonsu (46. Gideon Guzy), Bernad Gllogjani, Marc Heider - Trainer: Marcel Stöppel

Schiedsrichter: Arnoush Araghi - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Rafael Camprobin (37.), 2:0 Lars Warschewski (41.), 2:1 Gianluca Di Vinti (59.), 3:1 Josip Kopecki (90.+7)

Gelb-Rot: Oktay Dal (90.+4/Rot Weiss Ahlen)