ASC 09 plant Winterneuzugänge - Gräßer kehrt nach Meinerzhagen zurück Oberligist ASC 09 Dortmund muss aufgrund Langzeitverletzungen und Winterabgängen personell nachlegen.

Der junge Maksutoski (19) konnte sich beim ASC 09 gar nicht durchsetzen und kam lediglich zu einem Kurzeinsatz in der Oberliga. Künftig setzt der ambitionierte Westfalenligist Türkspor Dortmund auf seine Dienste. Der neue Sportliche Leiter bei Türkspor, Emra Konya, war zuletzt in Aplerbeck tätig und hatte ihn aus der Bundesliga-U19 von RW Essen geholt. Von seinen Qualitäten ist Konya weiterhin überzeugt: "Er ist fürchterlich schnell und hat auch die notwendige Technik dazu. Jetzt soll er nach und nach in den gehobenen Seniorenfußball eingeführt werden.“

Berufliche Veränderungen haben sein Zeitmanagement nach FuPa-Informationen wieder flexibler gemacht. Zudem hatte sich der Routinier seine Einsatzzeit bei den Aplerbeckern anders vorgestellt (nur drei Startelf-Einsätze in der Oberliga), weswegen er nun doch lieber die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte bevorzugt. Habibovic erklärt gegenüber FuPa Westfalen: "Charakterlich ist Raphael absolut top. Er hat in jeder Einheit alles gegeben. Ich hätte ihn auch gerne behalten."

Der ASC 09 Dortmund muss also personell in der Winterpause tätig werden und hat schon ein paar Spieler in der Pipeline, wie Habibovic erklärt. Zwei bis drei Feldspieler sowie ein Torwart werden kommen. Zuletzt saß Co-Trainer Jan Mißner für den äußersten Notfall auf der Bank, falls Stammkeeper Tim Oberwahrenbrock doch mal ausfallen sollte. Die etatmäßige Nr. 2 Oliver Roll fiel in den letzten Wochen krankheitsbedingt aus, ist nun aber auch wieder fit.

Sportlich geht es wohl für alle drei beteiligten Vereine in kommenden Jahr noch um die Spitze. Der ASC 09 Dortmund hat sich zuletzt durch eine Erfolgsserie wieder in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen geschossen. Meinerzhagen und Türkspor kämpfen um die Meisterschaft in der Westfalenliga 2.