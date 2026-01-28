ASC 09 Dortmund: Zwei "Aplerbecker Jungs" sind die Interimslösung Beide sind in ihrer Spielerlaufbahn schon für die Dortmunder aufgelaufen. von red · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser

Rafik Halim (links) und Hamza El Hamdi trainieren in der Rückrunde den ASC 09 Dortmund. – Foto: Martin Hammeke

Nach der kürzlichen Trennung von Chefcoach Marco Stiepermann werden Rafik Halim (42) und Hamza El Hamdi (31) interimsweise beim ASC 09 Dortmund in der Oberliga-Rückrunde an der Seitenlinie stehen.

Beide sind eng mit dem Verein verbunden: Als Spieler waren sie Teil der Mannschaft, die 2014 den erstmaligen Aufstieg in die Oberliga Westfalen schaffte und damit den Grundstein für den heutigen Aplerbecker Erfolg legte. „Rafik und Hamza waren schnell bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Sie kennen den Verein, die Mentalität und die Anforderungen in dieser Liga. Wir sind überzeugt, dass sie mit der Mannschaft an die starke Hinrunde anknüpfen und die Rückrunde ebenso erfolgreich gestalten können“, so Dennis Hübner, Sportlicher Leiter des ASC 09.

Neben ihrer Verbundenheit mit dem Verein bringen beide umfangreiche Erfahrung aus dem höherklassigen Fußball mit – sowohl als Chef- als auch als Co-Trainer. Halim trainierte fünf Jahre lang den FC Brünninghausen und führte den Dortmunder Nachbarn 2023 in die Oberliga Westfalen. Zuletzt war er als Co-Trainer beim Lüner SV tätig. El Hamdi trainierte in der Rückrunde der Saison 2024/2025 den Oberliga-Konkurrenten Concordia Wiemelhausen. Zuvor arbeitete er als Co-Trainer beim Holzwickeder SC - ebenfalls in der Oberliga - und als U19-Trainer beim Hombrucher SV. „Die beiden bringen Erfahrung auf hohem Niveau mit. Wir sind überzeugt, dass unsere Mannschaft von ihrer Erfahrung profitieren kann“, so Hübner weiter.