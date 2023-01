ASC 09 Dortmund: Youngster kommt aus Wattenscheid Der 19-jährige Kian Licina trug am Dienstag beim 5:3-Testspielsieg gegen den Lüner SV zum ersten Mal das Trikot des Oberligisten ASC 09 Dortmund.

Der Montenegriner, der in der U16 und U17 auch schon für sein Heimatland aufgelaufen ist, wurde von 2017 bis 2022 bei RW Oberhausen ausgebildet und spielte dort in der vorigen Saison in der A-Junioren-Bundesliga. An der Lohrheide hatte es in der Hinrunde nur zu vier Kurzeinsätzen in der Regionalliga gereicht.

Beim ASC 09 Dortmund erhofft man sich nach den langfristigen Ausfällen von Ibrahim Bulut und Tomislav Simic eine sofortige Defensivverstärkung. „Kian hat richtig gut mitgespielt, er war sofort drin", war Habibovics sportliches Fazit zu den 45 Minuten Test-Minuten am Dienstag.