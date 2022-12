ASC 09 Dortmund: Wuppertaler Talent komplettiert Torwart-Trio Vom Regionalligisten Wuppertaler SV wechselt der 19-jährige Keeper Joel Nickel nach Dortmund.

Das Torwart-Talent wurde bei Fortuna Düsseldorf und dem Wuppertaler SV ausgebildet und kam sowohl in der B- als auch A-Junioren-Bundesliga zum Einsatz. In seinem ersten Seniorenjahr war Nickel nur die Nr. 4 beim WSV, dessen Trikot er bereits seit 2019 trägt. Nun möchte der Youngster Spielpraxis beim ASC 09 Dortmund sammeln.

Der heimische Oberligst war bekanntlich auf der Suche nach einem Torwart, weil die "Aplerbecker Legende" Jan Held (29) nach mehreren schweren Verletzungen und zuletzt einem "leichten Bandscheibenvorfall" seine Laufbahn beenden musste. „Der Körper sagt: bis hier hin und nicht weiter. Es ist mehr als bitter, aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt“, sagte Held zum endgültigen Aus.

Nickel wird in das Duell mit Tim Oberwahrenbrock (32) gehen, der bisher die klare Nr. 1 vor Oliver Roll (30) war. Der erfahrene Keeper hat in seiner Karriere 98 Oberligaeinsätze absolviert. Zudem stand der gebürtige Recklinghäusener in der Saison 2019/20 für den damaligen Regionalligisten TuS Haltern in elf Partien im Tor.