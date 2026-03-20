ASC 09 Dortmund: Wichtiger Baustein im Mittelfeld bleibt

Jannik Urban (2. von rechts) hat seinen Vertrag verlängert. – Foto: Martin Hammeke

Der 23-jährige Jannik Urban kam aus der U19 des Hombrucher SV zum ASC 09 Dortmund und entwickelte sich schnell zum absoluten Leistungsträger. Kaum eine Partie hat der Mittelfeldmann in den vergangenen Jahren verpasst und kommt daher bereits auf 148 Oberliga-Einsätze in seiner immer noch jungen Laufbahn. Im Sommer wird er in seine sechste Spielzeit in Aplerbeck gehen. Der Verein gab am Freitagmorgen die Vertragsverlängerung bekannt.

„Jannik zählt nicht umsonst zu den begehrtesten Spielern der Oberliga. Er hat das Zeug, jeder Mannschaft seinen Stempel aufzudrücken“, sagt Dennis Hübner, Sportlicher Leiter des ASC. Der 23-Jährige hat sich längst als Regisseur und Taktgeber im Mittelfeld der Aplerbecker etabliert. Mit seiner Übersicht, Passqualität und Spielintelligenz zieht er die Fäden im Zentrum und verleiht dem Offensivspiel Struktur. Auch deshalb gehört Urban zu den wichtigen Puzzleteilen in der Planung.

„Wir haben in den gemeinsamen Gesprächen mit Jannik, Magnus Niemöller und dem neuen Trainerteam schnell festgestellt, dass wir die gleichen Überzeugungen haben“, so Hübner weiter. „Als Verein wollen wir ihn bei seiner weiteren Entwicklung unterstützen und freuen uns, den Weg mit ihm gemeinsam zu gehen.“