ASC 09 Dortmund verpflichtet zwei U19-Talente

"Der ASC 09 Dortmund baut weiter konsequent am Kader der Zukunft und verpflichtet zwei hochveranlagte Talente zur kommenden Saison. Beide Spieler haben im Training voll überzeugt und sollen nun den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gehen", heißt es in der Pressemitteilung.

Mittelfeldspieler Justus Zimmermann wechselt aus der U19 des SC Preußen Münster, die in der DFB-Nachwuchsliga spielt, nach Aplerbeck. Torwart Joshua Thiede kommt aus der U19 des SV Lippstadt 08, die aktuell um die Westfalenliga-Meisterschaft kämpft.