ASC 09 Dortmund verpflichtet "Schermbeck-Dauerbrenner"

– Foto: Martin Hammeke

Aufmerksamen Beobachtern wird es bereits am vergangenen Mittwoch aufgefallen sein. Eren Özat, der den SV Schermbeck vor einem Monat verlassen hatte, hat sich dem Ligarivalen ASC 09 Dortmund angeschlossen und stand im Kader beim ersten Pflichtspiel der Spielzeit 2026/27, das 0:1 gegen Regionalligist SV Westfalia Rhynern verloren ging.

Der Offensivspieler hatte nach seiner Ausbildung beim FC Schalke 04 und RW Oberhausen seine ersten drei Seniorenjahre beim SV Schermbeck verbracht. In den vergangenen beiden Spielzeiten verpasste er lediglich zwei Ligapartien und kommt insgesamt bereits auf 92 Einsätze in westfälischen Amateuroberhaus. "Eren ist ein enorm talentierter Spieler, der die Liga kennt und schon mehrfach gezeigt hat, was er kann. Jetzt will er bei uns den nächsten Schritt gehen", sagt Dennis Hübner, Sportlicher Leiter der Aplerbecker. In der vergangenen Saison kam Özat auf 14 Scorerpunkte für die Schermbecker, die sich lange im Abstiegskampf befanden.

"Wir sind uns sicher, dass Eren ein wichtiger Faktor für unser Offensivspiel werden kann. Er kann offensiv fast jede Position spielen - zentral sowie auf den Flügeln. Er ist stark im Eins gegen Eins, hat ein hohes Tempo und ist dribbelstark. Als wir jetzt die Chance hatten, ihn kurz vor Saisonbeginn unter Vertrag zu nehmen, mussten wir nicht lange überlegen", erklärt Hübner.

Anfang des Jahres hatte FuPa Westfalen den jungen Offensivspieler auch als möglichen Kandidaten für die Regionalliga genannt. Dass sich Özat erst so spät einem neuen Verein angeschlossen hat, lässt darauf schließen, dass er durchaus auf eine höherklassige Chance geschielt hat.