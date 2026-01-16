ASC 09 Dortmund verliert Stamm-Innenverteidiger an Lotte [UPDATE]

Im vergangenen Winter sicherte sich ASC 09 Dortmund Defensiv-Talent Anes Dziho von Ligarivale SpVgg Vreden. Die Münsterländer hatten den früheren Jugendspieler des MSV Duisburg (U17- und U19-Bundesliga) im Sommer 2023 verpflichtet.

Der heute 21-Jährige schlug voll ein und wurde trotz seines jungen Alters sofort Leistungsträger. Auch in Aplerbeck hat Dziho überzeugt und 29 Einsätze (drei Tore, zwei Assists) im Kalenderjahr 2025 absolviert. Nun vermeldet der Regionalliga-Anwärter den Wechsel des Youngsters zu Regionalligist Sportfreunde Lotte.