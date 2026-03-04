ASC 09 Dortmund verlängert mit zweitbestem Scorer Ex-Bamenohler spielt beste Saison seiner Laufbahn von red · Heute, 09:23 Uhr · 0 Leser

Rafael Camprobin Corchero (Nr. 24) ist Leistungsträger beim ASC 09 Dortmund. – Foto: Martin Hammeke

Seitdem Ex-ASC-Coach Marco Stiepermann als neuer Trainer zur Spielzeit 2026/27 beim SV Westfalia Rhynern feststeht, stellt sich die Dortmunder Fußballszene die Frage, wen er wohl im Sommer vom ASC 09 Dortmund nach Rhynern lotsen wird. Definitiv wird es nicht der aktuell zweitbeste Scorer der Aplerbecker sein. Denn der 25-jährige Rafael Camprobin Corchero hat seinen Vertrag verlängert. Mit zehn Assists und fünf Toren ist er nach Top-Torjäger Maxi Podehl in der laufenden Spielzeit der beste Offensivmann des ASC.

Camprobin Corchero war im August 2024 zum ASC gewechselt, nachdem er im selben Sommer eigentlich schon beim damaligen Regionalliga-Aufsteiger Türkspor Dortmund unterschrieben hatte. Kurz vor Ablauf der Transferperiode kam es dort aber zur Vertragsauflösung. Seitdem ist er ein zentraler Baustein in der ASC-Offensive. Ausgebildet in den höchsten Junioren-Spielklassen bei Borussia Dortmund, Hombrucher SV und MSV Duisburg (U17- und U19-Bundesliga) hatte er sich in seinen ersten Seniorenjahren von 2020 bis 2023 bei der SG Finnentrop/Bamenohl einen Namen im westfälischen Amateuroberhaus gemacht, der ihm in der Spielzeit 2023/24 auch ein einjähriges Engagement beim Regionalligisten SC Paderborn 07 II einbrachte (zwölf Einsätze).