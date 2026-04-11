ASC 09 Dortmund verkündet weitere Vertragsverlängerungen

– Foto: Martin Hammeke

Zuvor hatten bereits Luis Kehl, Rafael Camprobin, Florian Rausch, Jannik Urban, Marcel Pietryga sowie die beiden Torhüter Joel Nickel und Joshua Thiede zugesagt. Der langjährige Leistungsträger Lars Warschewski (26) hatte kürzlich mitgeteilt, dass er ab Sommer eine neue Herausforderung angehen wird, wahrscheinlich in der Regionalliga.

Mats Wilkesmann, Jan Stuhldreier, Samer-Amer Sarar und Lucius Patrias tragen auch in der Spielzeit 2026/27 ligaunabhängig das Trikot des ASC 09 Dortmund. Dies gab der Verein kürzlich bekannt.

„Uns war klar, dass Mats das Zeug hat, um in der Oberliga zu bestehen. Dass er jetzt schon so früh so viele Einsatzminuten gesammelt hat zeigt, wie stark er ist“, so Dennis Hübner, Sportlicher Leiter des ASC.

Der 19-jährige Wilkesmann kam zu Beginn der Saison aus der A-Jugend des TSC Eintracht Dortmund nach Aplerbeck, ist seit der Rückrunde Stammspieler beim Oberligisten und hat bereits ein Tor in der Liga erzielt.

Der Verteidiger überzeugt durch sein Zweikampfverhalten und seine Kopfballstärke. „Aber er ist auch unheimlich ballsicher und spielt gute Pässe. Wir trauen ihm zu, dass er auch nächste Saison eine zentrale Rolle spielen kann“, so Hübner weiter.

Der Führungsspieler überzeugt nicht nur mit seiner Zweikampfstärke und Spielintelligenz, sondern sorgt mit seinen präzisen Standards auch offensiv für Gefahr. Seine Hereingaben sorgen regelmäßig für Torgefahr, und seine Übersicht auf dem Platz macht ihn zu einem verlässlichen Spieler sowohl in der Defensive als auch im Spielaufbau.

„Stuhli ist unheimlich wichtig für uns, weil wir uns immer auf ihn verlassen können. Er übernimmt auf und neben dem Platz Verantwortung, sorgt für gute Laune in der Kabine und ist für die jungen Spieler ein wichtiger Orientierungspunkt“, so Hübner.

Offensivspieler Sarar war zu Beginn der Saison von Alemannia Aachen ins Urlaubsguru-Waldstadion gewechselt. In der Vorbereitung und der Hinrunde konnte der 19-Jährige schnell zeigen, was in ihm steckt - und sammelte einige Scorerpunkte, darunter das Tor zum 1:1 im Oberliga-Derby gegen Türkspor Dortmund, das als „Kacktor des Monats“ in der Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ ausgezeichnet wurde.

„Auch wenn Samer den Rest der Rückrunde leider verletzungsbedingt verpassen wird, sind wir uns sicher, dass er im nächsten Jahr wieder ein wichtiger Faktor in unserem Spiel sein wird. Er hat schon gezeigt, warum wir ihn geholt haben und wir freuen uns darauf, noch mehr von ihm zu sehen", erklärt Hübner.

Der beidfüßige Patrias war zu Beginn der Saison aus der U19 des TSC Eintracht Dortmund nach Aplerbeck gewechselt und konnte bereits Einsatzzeiten in der Oberliga Westfalen, im Westfalenpokal sowie dem Dortmunder Kreispokal sammeln.

„Luci ist auf beiden Flügeln einsetzbar - ohne Qualitätsverluste. Das macht ihn für uns besonders interessant“, so Hübner: „Wir sehen sein Potenzial und sind uns sicher, dass er die nächsten Schritte bei uns machen wird. Deshalb freuen wir uns sehr, dass er sich für eine Verlängerung entschieden hat.“