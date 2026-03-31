ASC 09 Dortmund verkündet Entscheidung zur Regionalliga

– Foto: Martin Hammeke

Die Spieler des ASC 09 Dortmund haben zuletzt eindeutig gezeigt, wohin die Reise gehen soll. Der überraschenden Derbyniederlage gegen Türkspor Anfang Februar folgten sechs Siege und zwei Unentschieden, die die Aplerbecker an die Tabellenspitze geführt haben. Das Bild ist zwar etwas schief, da der SG Wattenscheid 09 die Punkte aus dem Abbruch-Spiel in Ahlen fehlen und der SV Lippstadt 08 und der SV Westfalia Rhynern weniger Partien absolviert haben. Doch der ASC 09 Dortmund ist wieder mittendrin im Geschehen und kann an Gründonnerstag die Ausgangslage mit einem Sieg in Rhynern deutlich verbessern.

Passend dazu haben die Verantwortlichen 48 Stunden vor dem Topspiel offiziell bekanntgegeben, dass der Zulassungsantrag für die Regionalliga West gestellt wird.