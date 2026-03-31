ASC 09 Dortmund verkündet Entscheidung zur Regionalliga

Die Spieler des ASC 09 Dortmund haben zuletzt eindeutig gezeigt, wohin die Reise gehen soll. Der überraschenden Derbyniederlage gegen Türkspor Anfang Februar folgten sechs Siege und zwei Unentschieden, die die Aplerbecker an die Tabellenspitze geführt haben. Das Bild ist zwar etwas schief, da der SG Wattenscheid 09 die Punkte aus dem Abbruch-Spiel in Ahlen fehlen und der SV Lippstadt 08 und der SV Westfalia Rhynern weniger Partien absolviert haben. Doch der ASC 09 Dortmund ist wieder mittendrin im Geschehen und kann an Gründonnerstag die Ausgangslage mit einem Sieg in Rhynern deutlich verbessern.
Passend dazu haben die Verantwortlichen 48 Stunden vor dem Topspiel offiziell bekanntgegeben, dass der Zulassungsantrag für die Regionalliga West gestellt wird.
Die geforderten Unterlagen für die Lizenz zur Regionalliga West 2026/27 wurden fristgerecht an den Westdeutschen Fußballverband (WDFV) übermittelt. In enger Zusammenarbeit zwischen der Fußballabteilung und dem Hauptverein wurden die dafür nötigen Informationen, Dokumente und Unterschriften in den vergangenen Wochen zusammengetragen. Die wirtschaftlichen, strukturellen und organisatorischen Herausforderungen eines möglichen Aufstiegs in die Regionalliga waren dabei immer fest im Blick.
„Die Mannschaft spielt eine super Saison. Den Antrag sehen wir daher als logischen Schritt und auch als Wertschätzung für die bisherigen Leistungen. Selbstverständlich berücksichtigen wir aber auch die wirtschaftliche Perspektive bei dem Thema“, sagt Dennis Hübner, Sportlicher Leiter des ASC 09 Dortmund.
Als Spielstätte wurde - wie erwartet - das Ischelandstadion in Hagen beim Verband gemeldet, da es zur Antragsfrist das einzige Stadion ist, für welches eine Nutzungserlaubnis vorliegt und den aktuellen Auflagen der Regionalliga entspricht. Zudem befindet sich der Verein nach eigenen Angaben weiterhin im Austausch mit Vertretern der Stadt Dortmund, um die Möglichkeiten einer geeigneten Spielstätte im Dortmunder Stadtgebiet auszuloten.