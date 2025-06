ASC 09 Dortmund U15 gewinnt Testspiel gegen SV Brackel 06 mit 4:2

Der ASC erwischte einen guten Start und belohnte sich früh: In der 11. Minute erzielte der ASC nach starker Kombination das 1:0. Brackel ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und glich in der 22. Minute aus. Kurz darauf bot sich dem ASC die große Chance zur erneuten Führung, doch Eymen Arabaci scheiterte vom Punkt (27.). Mit einem leistungsgerechten 1:1 ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel drehte der ASC auf: Der eingewechselte Gent Bucaj traf in der 37. Minute zum 2:1. Auch im weiteren Verlauf blieb das Team von Smielewski und Raths dominant. Joker Tim Schiffer erhöhte in der 51. Minute auf 3:1, ehe David Mahop in der 67. Minute das 4:1 erzielte. Brackel gelang in der Schlussminute (70.) noch das 4:2, doch der ASC ließ sich den verdienten Sieg nicht mehr nehmen.