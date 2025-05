ASC 09 Dortmund: Torhüter-Neuzugang aus der 3. Liga Serbiens

„Mihajlo hat sich vom ersten Tag an als absoluter Teamplayer und als sehr talentierter Keeper präsentiert“, sagt Dennis Hübner, Sportlicher Leiter des ASC 09: „Er ist ruhig, reflektiert, lernwillig und bringt dazu eine sehr gute technische Basis mit. Wir freuen uns, dass er sich dauerhaft für einen Weg in Deutschland entschieden hat – und wir ihm mit dem ASC 09 dabei eine sportliche und menschliche Perspektive bieten können. Mit ihm, Joel und Josh haben wir ein starkes und sehr spannendes Torwartteam für die neue Saison.“

Warum Mihajlovic in Deutschland gelandet ist, ist recht einfach, wie Hübner in der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" ausführt: "Sein Vater hat seit Anfang des Jahres ein Restaurant in Dortmund, die Familie lebt dementsprechend auch hier. Der Kontakt war über das Netzwerk von Samir Habibovic (Anm. der Redaktion: Hübners Vorgänger) entstanden. Seit Januar ist er dauerhaft in Deutschland und geht jeden Tag zur Sprachschule, um Deutsch zu lernen. Er ist bei jedem Spiel von uns dabei, das zeigt, dass er auch Bock auf uns hat."

Torwarttrainer David Ringel ergänzt: „Mihajlo ist nicht nur ein klasse Typ, sondern auch ein sehr gut ausgebildeter Torhüter. Er bringt eine starke Strafraumpräsenz, gutes Stellungsspiel und hohe Trainingsintensität mit. Trotz der schwierigen Situation ohne Spielpraxis in der Rückrunde hat er sich top eingebracht – und freut sich jetzt riesig auf den Dreikampf mit Joel und Josh. Genau solche Charaktere wollen wir beim ASC 09.“