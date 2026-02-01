ASC 09 Dortmund: Top-Scorer verlängert - Nachwuchskeeper steigt auf Rausch, bester Vorlagengeber der Oberliga, sagt Aplerbeck ein weiteres Jahr zu von red · Heute, 11:34 Uhr · 0 Leser

– Foto: Martin Hammeke

Der ASC 09 Dortmund hat den Verbleib von Florian Rausch (25) bekanntgegeben, der vergangene Saison mit 21 Assists überzeugte. Auch jetzt stehen zur Halbzeit schon wieder acht Vorlagen auf seinem Konto. Nach dem Torwart-Abgang von Mihajlo Mihajlovic zum Landesligisten SV Brackel 06 geben die Aplerbecker Verantwortlichen Nachwuchskeeper Luca Hitzegrad (19) eine Chance, der ab sofort dem Oberliga-Kader hinter Stammkeeper Joel Nickel (22) und Joshua Thiede (19) angehört. Da Nickel im Auftaktspiel gegen die SG Finnentrop/Bamenohl, das gestern 4:1 gewonnen wurde, noch eine Rotsperre absitzen musste, stand Hitzegrad sogar erstmalig im Spieltagskader.

Rausch spielt seit 2019 für den ASC 09 und hat sich in dieser Zeit zu einer festen Größe im Offensivspiel entwickelt. Auf der linken Seite überzeugt er mit Spielintelligenz, Übersicht und einem starken Zug zum Tor. Besonders seine Standards und Flanken machen ihn zu einem wichtigen Faktor für die Mannschaft. In der vergangenen Saison stellte der Linksfuß mit 21 Torvorlagen den Bestwert in der Oberliga Westfalen auf. Ausgebildet bei Preußen Münster und Borussia Dortmund, bringt Rausch nicht nur fußballerische Qualität, sondern auch Erfahrung, Konstanz und Verantwortungsbewusstsein in das junge Team ein. Er übernimmt Verantwortung auf dem Platz und gibt der Mannschaft mit seiner Ruhe und Verlässlichkeit wichtige Stabilität.

„Rauschi hat sich über Jahre hinweg zu einem echten Leistungsträger entwickelt, übernimmt Verantwortung und ist sportlich wie menschlich ein wichtiger Fixpunkt in unserer Mannschaft“, betont der sportliche Leiter Dennis Hübner. „Seine Kreativität, seine Standards und sein Spielverständnis geben unserem Spiel eine besondere Qualität. Wir freuen uns sehr, dass er diesen Weg weiter mit uns geht.“ Torwart Hitzegrad rückt aus der A-Jugend in den Oberliga-Kader auf