ASC 09 Dortmund sichert sich NLZ-Talent von Rot-Weiss Essen

So beschreibt Oberligist ASC 09 Dortmund den nächsten Sommerneuzugang. Der 18-jährige Glenn Youbi kommt aus der U19 von Rot-Weiss Essen. Zuvor beim Hombrucher SV in Dortmund ausgebildet, wechselte der Linksfuß im Sommer 2022 in das Nachwuchsleistungszentrum von RWE. Nach U17-Bundesliga und Platz 2 in der U19-Niederrheinliga kam er in der neu eingeführten U19 DFB-Nachwuchsliga in der abgelaufenen Spielzeit 20-mal zum Einsatz.