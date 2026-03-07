ASC 09 Dortmund: Schock im Training - Leistungsträger fällt lange aus Rausch erleidet Wadenbeinbruch – Comeback wohl erst zur neuen Spielzeit möglich von red · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Martin Hammeke

Mitten im Aufstiegskampf muss Oberligist ASC 09 Dortmund einen bitteren Ausfall verkraften. Leistungsträger Florian Rausch, der Anfang Februar seinen Vertrag verlängert hatte, hat sich im Training schwer verletzt und wird in dieser Saison nicht mehr auflaufen können.

Der ASC 09 Dortmund muss im Saisonendspurt der Oberliga Westfalen ohne einen seiner wichtigsten Spieler auskommen. Florian Rausch hat sich im Training einen Wadenbeinbruch zugezogen und fällt bis zum Ende der Spielzeit aus. Die Verletzung ereignete sich am Donnerstagabend während einer Trainingsszene auf dem Platz. Der 26-Jährige ging in eine Grätsche, um den Ball noch zu erreichen, geriet dabei jedoch unglücklich mit dem rechten Bein unter seinen Körper. Das gesamte Gewicht lastete in der Bewegung auf dem Bein – kurz darauf war ein deutliches Knacken zu hören. Rausch blieb liegen und musste anschließend medizinisch versorgt werden. Wenig später brachte ein Rettungswagen den Defensivspieler ins Knappschaftskrankenhaus. Dort bestätigten Röntgenaufnahmen die erste Vermutung: Das Wadenbein ist gebrochen. Damit war schnell klar, dass die laufende Saison für Rausch vorzeitig beendet ist.

Nach der Erstversorgung kehrte der Linksverteidiger noch am selben Abend mit Spezialschuh und Krücken nach Hause zurück. Die körperlichen Beschwerden hielten sich zunächst in Grenzen, doch die Diagnose bedeutete vor allem mental einen schweren Schlag. Bereits am Freitag folgte eine weitere Untersuchung beim Vereinsarzt des ASC 09 am Phönixsee. Auch dort bestätigte sich der Befund. Gleichzeitig fiel die medizinische Prognose vorsichtig optimistisch aus: Mit einem Einsatz in dieser Saison ist zwar nicht mehr zu rechnen, ein Comeback zur Vorbereitung auf die kommende Spielzeit gilt jedoch als realistisch. Zuvor steht allerdings eine Operation an, die ebenfalls im Knappschaftskrankenhaus durchgeführt werden soll. Dabei wird sich auch endgültig zeigen, ob neben dem Bruch weitere Strukturen im Sprunggelenk betroffen sind. Eine mögliche Beteiligung der Syndesmose konnte auf den bisherigen Bildern nicht eindeutig ausgeschlossen werden.