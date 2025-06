ASC 09 Dortmund schnappt sich U19-Talent von Drittligist Aachen

Der 18-jährige Samer-Amer Sarar wechselt aus der U19 von Alemannia Aachen nach Aplerbeck. "Der spannende Neuzugang bringt ein Profil mit, das dem Kader in genau der richtigen Weise eine neue Facette verleiht", heißt es von Vereinsseite. Im vergangenen Sommer war der Offensivmann aus der U19 des VfB Waltrop an den Tivoli gewechselt und war Stammspieler in der neu geschaffenen U19 DFB-Nachwuchsliga (21 Einsätze). Bei den Profis durfte er in der Rückrunde drei Kurzeinsätze in der 3. Liga sammeln.