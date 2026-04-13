ASC 09 Dortmund: Offensivmann kehrt nach zwei Jahren zurück

– Foto: Martin Hammeke

David Vaitkevicius ist aus der Offensive des TuS Ennepetal kaum wegzudenken. Seit seinem Weggang vom ASC 09 Dortmund hat der Angreifer 39 Scorerpunkte in 50 Ligapartien erzielt. Mit diesen Leistungen hat sich der 26-Jährige wieder für seinen Ex-Verein interessant gemacht, der ihn damals eigentlich auch gar nicht ziehen lassen wollte. Doch Vaitkevicius wollte wieder regelmäßig auf dem Platz stehen und dürfte den Wechsel kaum bereut haben. Nun folgt ab Sommer das zweite Kapitel beim ASC.

Bereits in der Jugend sowie von 2022 bis 2024 lief Vaitkevicius für die Aplerbecker auf und kennt Verein, Umfeld und Strukturen bestens. In der jüngsten Vergangenheit hat er sich zu einem der auffälligsten Offensivspieler der Oberliga entwickelt und "bringt genau die Qualitäten mit, die das Spiel des ASC 09 bereichern sollen", heißt es von Vereinsseite: "Der Stürmer überzeugt mit seiner Präsenz auf dem Platz, Durchsetzungsvermögen in den Zweikämpfen und einem starken Abschluss – Eigenschaften, die ihn zu einer wichtigen Verstärkung für die Offensive machen."

„‚Vicci ist für uns ein absoluter Gewinn“, betont der Sportliche Leiter Dennis Hübner. „Er kennt den Verein, die Mannschaft und das Umfeld, bringt gleichzeitig sportlich eine enorme Qualität mit und hat sich in dieser Saison noch einmal deutlich weiterentwickelt. Wir sind überzeugt, dass er unser Spiel auf ein neues Niveau heben wird.“