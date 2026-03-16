ASC 09 Dortmund feiert wichtigen Heimsieg gegen VfL Theesen

Der ASC 09 Dortmund konnte im Heimspiel gegen den VfL Theesen einen wichtigen 3:2-Erfolg feiern und damit ein Lebenszeichen im Abstiegskampf senden.
Die Gastgeber starteten stark in die Partie und gingen bereits in der 7. Minute durch Tom Krause mit 1:0 in Führung. Der ASC blieb weiter mutig und belohnte sich in der 25. Minute erneut: Sobhan Rahimi erhöhte auf 2:0. Kurz nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit legte der ASC sogar nach – Ben Krause traf in der 37. Minute zum 3:0 und sorgte für eine komfortable Führung gegen den Tabellensiebten.
In der Schlussphase kam der VfL Theesen jedoch deutlich besser ins Spiel und verkürzte in der 53. Minute auf 3:1. In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend, als den Gästen in der Nachspielzeit der Anschlusstreffer zum 3:2 gelang.
Trotz der späten Aufholjagd brachte der ASC die Führung über die Zeit und sicherte sich drei wichtige Punkte. Gerade nach der deutlichen Führung zeigte die Mannschaft in der Schlussphase Moral und verteidigte den knappen Vorsprung.
Mit dem Sieg will der ASC 09 Dortmund neues Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben im Abstiegskampf sammeln.