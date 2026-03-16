ASC 09 Dortmund feiert wichtigen Heimsieg gegen VfL Theesen

Der ASC 09 Dortmund konnte im Heimspiel gegen den VfL Theesen einen wichtigen 3:2-Erfolg feiern und damit ein Lebenszeichen im Abstiegskampf senden.

Die Gastgeber starteten stark in die Partie und gingen bereits in der 7. Minute durch Tom Krause mit 1:0 in Führung. Der ASC blieb weiter mutig und belohnte sich in der 25. Minute erneut: Sobhan Rahimi erhöhte auf 2:0. Kurz nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit legte der ASC sogar nach – Ben Krause traf in der 37. Minute zum 3:0 und sorgte für eine komfortable Führung gegen den Tabellensiebten.

In der Schlussphase kam der VfL Theesen jedoch deutlich besser ins Spiel und verkürzte in der 53. Minute auf 3:1. In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend, als den Gästen in der Nachspielzeit der Anschlusstreffer zum 3:2 gelang.