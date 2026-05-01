ASC 09 Dortmund: Entwarnung bei Top-Torjäger der Liga Schock-Moment im Kreispokal von red · Heute, 22:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: Martin Hammeke

Am Donnerstag zog Oberligist ASC 09 Dortmund gegen Liga- und Derby-Rivale Türkspor Dortmund souverän mit 5:2 in das Finale ein. Von Beginn an lief auch Top-Torjäger Maxi Podehl auf, der in den vorherigen Runden immer pausiert hatte. Es sollte ein 45-Minuten-Einsatz werden, der jedoch schon nach 20 Minuten nach einem unglücklichen Zweikampf endete. Podehl hatte einen Schlag auf die Ferse bekommen. Ganz Aplerbeck bangte knapp 24 Stunden. Heute gab es die leise Entwarnung.

Gestern, 18:30 Uhr ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund Türkspor Dortmund Türkspor Dortmund 5 2 Abpfiff Wie der Sportliche Leiter Dennis Hübner gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" berichtet, hat die Untersuchung im Krankenhaus ergeben, dass es sich lediglich um eine Prellung handelt. Zudem seien die Bänder gedehnt.

Ein Einsatz am Sonntag im Auswärtsspiel bei Victoria Clarholz ist nicht völlig ausgeschlossen. Coach Hamza El Hamdi sagt: "Wir sind natürlich sehr erleichtert, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Und natürlich hoffen wir, dass es für ihn am Sonntag reicht. Denn machen wir uns nichts vor: Ein Spiel mit Maxi ist ein ganz anderes als ohne ihn. Das erklären schon seine vielen

Tore." Der ASC 09 Dortmund kann nach dem heutigen torlosen Remis der Konkurrenten SG Wattenscheid 09 und SV Westfalia Rhynern vorrücken. Ein 3:0-Sieg würde auf Platz 2 führen, ein 5:0-Kantersieg sogar an die Tabellenspitze. Der Aufstiegskampf zur Regionalliga könnte nicht spannender sein.