ASC 09 Dortmund: Dieser Ex-Spieler wird Niemöllers Co-Trainer

Dennis Hübner (links) und Mike Schäfer, – Foto: Martin Hammeke

Mike Schäfer (27) kehrt als Co-Trainer zum ASC 09 Dortmund zurück. Von 2017 bis 2025 trug er acht Jahre lang das Trikot der Aplerbecker (71 Oberliga-Einsätze) und prägte in dieser Zeit Mannschaft und Vereinsleben entscheidend mit. Nach seinem Laufbahnende im vergangenen Sommer aufgrund zahlreicher Verletzungen, die ihn immer wieder zu langen Pausen zwangen, kehrt der frühere Leistungsträger zur Spielzeit 2026/27 in neuer Rolle zurück und wird den baldigen Neu-Coach Magnus Niemöller (52) an der Seitenlinie unterstützen, dessen Verpflichtung Anfang des Jahres verkündet wurde.

„Dass Mike zugesagt hat, ist für uns ein riesiger Gewinn“, betont Dennis Hübner, Sportlicher Leiter des ASC 09. „Er identifiziert sich voll und ganz mit dem Verein, kennt die Mannschaft, genießt großes Vertrauen bei den Spielern und bringt genau die Mentalität mit, die wir in unserem Trainerteam wollen.“

Auch Schäfer blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Die Gespräche waren von Anfang an sehr offen und positiv. Mit Magnus Niemöller hat es sofort gepasst, wir hatten schnell ein gutes Gefühl und haben gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Ich freue mich schon darauf, wieder regelmäßig mit den Jungs auf dem Platz zu arbeiten.“