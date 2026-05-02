ASC 09 Dortmund: Auch der zweite Co-Trainer besitzt Stallgeruch

Bei der SpVgg Erkenschwick hat Rosenkranz (in Rot) in der vergangenen Saison noch unter Niemöller gespielt. – Foto: Maik Matheus | SGW09

Der in die Regionalliga strebende Oberligist ASC 09 Dortmund komplettiert sein Trainer-Team für die Spielzeit 2026/27. Neben dem im Sommer übernehmenden Chefcoach Magnus Niemöller wurde bereits im Februar Ex-Spieler Mike Schäfer (27) als künftiger "Co" vergestellt. Mit Philipp Rosenkranz kommt nun ein weiterer langjähriger Aplerbecker Spieler zurück, der Niemöller als Co-Trainer unterstützen wird. Aktuell ist der 39-Jährige vom Co-Trainer zum Interimscoach beim Westfalenligisten BSV Schüren aufgestiegen, nachdem er in der laufenden Saison trotz des gehobenen Alters sogar noch 16-mal selbst die Fußballschuhe geschnürt hat.

„Rose“ verbindet mit Niemöller eine langjährige gemeinsame Vergangenheit. In der Spielzeit 2015/16 sowie von 2023 bis 2025 arbeiteten beide erfolgreich bei der SpVgg Erkenschwick zusammen – Rosenkranz als Spieler, Niemöller als Trainer. Mit dem ASC 09 ist der frühere Defensiv-Spezialist bestens vertraut: Von 2016 bis 2023 trug er das Trikot der Aplerbecker und absolvierte in dieser Zeit insgesamt 151 Oberliga-Partien.

Dennis Hübner, Sportlicher Leiter der ASC 09, ist erfreut über die Rückkehr: „Wir freuen uns, dass wir mit Philipp einen weiteren ehemaligen Spieler des ASC als Co-Trainer verpflichten konnten. Damit ist das Trainerteam rund um Magnus Niemöller komplett. ‘Rose’ kennt aus seiner aktiven Zeit noch viele Spieler und wird mit seiner akribischen Art in der neuen Saison zum maximalen Erfolg beitragen.“