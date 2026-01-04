Asbergs Torjäger Serhat Karabulut speckt 25 Kilo ab

Ein Moment reichte für die Wende. Serhat Karabulut speckte bis zum Start der laufenden Saison 25 Kilo ab – und steckt mit seinem Heimatverein, dem TV Asberg, mitten im Aufstiegsrennen der Kreisliga A. Eine Geschichte über Disziplin, Vertrauen und neue Topform.

Der entscheidende Wendepunkt im Leben kam allerdings nicht auf dem Fußballplatz, sondern zu Hause. „Beim MSV Moers hatte ich ein Spiel, da habe ich mich richtig unwohl gefühlt“, erinnert sich Karabulut an seinen Entschluss. „Danach habe ich gesagt: Jetzt ziehe ich es durch. Ich wollte es schon oft, das hat aber meistens nur eine Woche funktioniert. Jetzt habe ich es zum Glück geschafft.“

Die Weihnachtspause neigt sich dem Ende entgegen. Wenn Serhat Karabulut in ein paar Tagen wieder über den Asberger Kunstrasen sprintet, wirkt vieles leichter als früher. Die Schritte, die Drehungen, der Abschluss. Vor allem aber die Art, wie er Fußball spielt. Mit 30 Jahren scheint der Goalgetter des A-Ligisten TV Asberg nicht nur sportlich bei sich angekommen zu sein – und führte seinen Heimatverein als Tabellenzweiter in die Winterpause. Zwei Punkte trennen die Moerser nach der starken Hinrunde lediglich vom Herbstmeister SV Budberg II.

Auf dem Platz zahlt sich das aus. Karabulut ist weitaus beweglicher, aktiver gegen den Ball, variabler im Spiel. „Man merkt es sofort. Das Gewicht zu halten, ist natürlich noch schwieriger als das Abnehmen selbst“, sagt der erschlankte Angreifer. „Aber ich bin wieder in Topform.“ Die Zahlen unterstreichen das: 17 Tore und drei Assists stehen nach 16 Einsätzen zu Buche.

Gemeint war die radikale Umstellung, der Startschuss für die lange geplante Diät. Die Ernährung wurde um 180 Grad gedreht. Dazu kam bewussteres Essen, Joggen als neues Hobby. Das Ergebnis: Statt 105 zeigt die Waage seit Sommer das neue Wunschgewicht von 80 an. 25 Kilogramm weniger und ein völlig neues Körpergefühl.

Eine besondere Rückkehr für den Stürmer

Die Rückkehr nach Asberg ist auch emotional aufgeladen. Karabulut hat fast seine komplette Jugend beim Klub verbracht, wohnt heute nur fünf Gehminuten vom Platz entfernt. GSV Moers, SV Scherpenberg, wo er auch einige Male in der Landesliga auflief, TuS Baerl, MSV Moers, RW Moers, TuS 08 Rheinberg, SV Schwafheim – die Liste seiner Ex-Vereine in der Umgebung ist lang. Seit Sommer ist er wieder da, wo alles begann.

Vor der Saison ging der beidfüßige Offensivmann aktiv auf TVA-Trainer Michael Hoppe zu – mit einem klaren Plan: In der A-Liga angreifen, oben mitspielen und womöglich den Aufstieg schaffen. Dass die neu zusammengestellte Asberger Mannschaft so schnell zusammenfand, überraschte kaum. „Schon im ersten Testspiel hat man gemerkt: Das passt.“

Der 4:0-Heimsieg gegen Budberg II, inklusive Dreierpack von Karabulut, wurde zum größten Statement der ersten Jahreshälfte. Für den 30-Jährigen ist schon jetzt klar: „Wir und Budberg machen den Aufstieg unter uns aus. Aber sie haben auch eine läuferisch starke Mannschaft und in Lüttingen schon ein erstes schweres Spiel.“

Hoppe kennt seinen Top-Torjäger noch aus der gemeinsamen Station in Schwafheim und spricht offen über den Entwicklungsprozess. „Wenn so ein Spieler auf dich zukommt, ist das wie ein Ritterschlag. Er hat mir sofort blind vertraut“, sagt der Trainer. „Früher war er sehr darauf fixiert, seine Kilos einzusetzen. Jetzt weiß er, wie er mit seinem Körper arbeiten muss.“ Karabulut habe Zeit gebraucht und deshalb anfangs nicht immer von Beginn an gespielt. „Aber man sieht: Es zahlt sich aus.“

Futsal liegt ihm

Der Trainer beschreibt ihn als „charakterstarken Menschen“, der bei kaum einem Verein zuvor wirklich Fußfassen konnte: „Er ist immer noch nicht da, wo er sein kann.“ Hoppe weiß aber auch: Im Falle eines Nicht-Aufstiegs wäre sein Unterschiedspieler nur schwer zu halten. Karabulut füllt inzwischen eine moderne Rolle: falsche Neun, ballsicher, technisch stark, weniger Wandspieler als früher, dafür mehr Mitspieler. Ein Kopfballmonster war er nie.

Neben dem Ligabetrieb spielt Karabulut Futsal und ist parallel für den FC Mattheck aktiv – einen von seinem älteren Bruder Hakan gegründeten Verein, der mit Cousin Ridvan und engen Freunden im unteren Ligenbetrieb neu gestartet ist. Fünf Spiele, fünf Siege: Ein möglicher Doppel-Aufstieg liegt für den Moerser in der Luft.

Abseits des Fußballplatzes arbeitet Serhat Karabulut im selbstständigen Familienbetrieb im Garten- und Landschaftsbau in Moers. Struktur, Disziplin und Klarheit – all das passt auch zur neuen Leichtigkeit auf dem Spielfeld. Der 30-jährige Moerser fühlt sich in seinem Körper endlich wohl.