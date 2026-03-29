Asberg siegt nach RTW-Schock, SSV Lüttingen robbt sich ran

Hat sich verletzt und musste ins Krankenhaus: Thomas Wilbers. – Foto: tk_sportfotografie

An der Spitze der Kreisliga A Moers ist das Rennen enger geworden. Der SV Budberg II ließ gegen die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen Punkte liegen, der TV Asberg antwortete mit einem außergewöhnlichen 3:2 bei der Viktoria Alpen, nachdem die Partie nach einem üblen Zusammenstoß lange unterbrochen war. Der große Gewinner im Verfolgerfeld ist jedoch der SSV Lüttingen, der Neukirchen-Vluyn II deutlich besiegte und den Rückstand auf Rang eins auf nur noch sechs Punkte verkürzte.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Der SV Budberg II hat im Kampf um Platz eins einen Dämpfer hinnehmen müssen und kam gegen die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen nicht über ein 1:1 hinaus. Dabei gerieten die Gastgeber nach 19 Minuten zunächst in Rückstand, weil Ferit Acar für die Gäste traf. Budberg brauchte bis in die zweite Halbzeit, ehe Patrick Reitemeier den Ausgleich erzielte. Mehr gelang dem Spitzenreiter anschließend nicht mehr, sodass ausgerechnet nach dem Sieg im direkten Duell gegen Asberg direkt wieder Punkte liegen blieben. Budberg bleibt zwar vorne, spürt nun aber nicht nur den Atem des Tabellenzweiten, sondern auch den des SSV Lüttingen, der auf sechs Zähler herangerückt ist.

Der SSV Lüttingen hat das Verfolgerduell gegen den FC Neukirchen-Vluyn II deutlich mit 5:1 gewonnen und damit ein klares Signal an die Spitze gesendet. Zwar gingen die Gäste durch Dennis Müller zunächst in Führung, doch noch vor der Pause glich Janik Schweers aus. Danach übernahm Lüttingen die Kontrolle: Lars van Schyndel, Tim Overfeld und Niels Setzepfandt bauten den Vorsprung aus, ehe Schweers mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt setzte. Das Titelrennen ist damit plötzlich wieder deutlich offener.

Der TV Asberg hat beim FC Viktoria Alpen ein außergewöhnliches 3:2 gefeiert und damit im Meisterschaftsrennen den Anschluss an SV Budberg II gehalten. Die Partie bekam jedoch eine weit größere Dimension als nur ihre sportliche Bedeutung, weil sich Torwart Thomas Wilbers bei einem Zweikampf schwerer verletzte und ein Krankenwagen gerufen werden musste. Nach der langen Unterbrechung lag Asberg zunächst 1:2 zurück, doch die Gäste rissen sich noch einmal zusammen: Alend Said Ali traf in der 90.+42 Minute zum 2:2, Lars Drauschke drehte das Spiel in der 90.+46 Minute endgültig. Ein Sieg, auch für Torhüter Wilbers.

Im Duell zwischen dem VfL Rheinhausen und dem SV Schwafheim sah es lange nach einem knappen Heimsieg aus, am Ende stand jedoch ein 1:1. Die Gastgeber gingen durch Ahmaed Talha Yanaray in der 68. Minute in Führung und schienen spätestens nach der Gelb-Roten Karte gegen Danilo Serra in Überzahl gute Karten zu haben. Doch Schwafheim blieb in der Partie und kam kurz vor dem Ende noch zum Ausgleich, als Oliwier Maksymilian Lebowski in der 88. Minute traf. Für Rheinhausen ist das angesichts des späten Gegentreffers ein ärgerlicher Punktverlust, während Schwafheim seine stabile Saison mit einem weiteren Zähler untermauerte und Rang sieben festigte.

Der SV Menzelen hatte beim SV Sonsbeck II früh viel auf seiner Seite, musste sich am Ende aber mit einem 2:2 begnügen. Robin Brüggen brachte die Gäste bereits nach neun Minuten in Führung, nur wenig später erhöhte Marlon Kiwitt auf 2:0. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten, denn Kristof Prause verkürzte noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel stellte Moritz Lemkens auf 2:2 und sorgte damit dafür, dass Menzelen nach starkem Beginn nur einen Punkt mitnahm. Für beide Teams ändert sich tabellarisch zunächst wenig, wobei Sonsbeck den Abstand zum unteren Mittelfeld wahrt und Menzelen im engen Bereich um Rang neun bleibt.

Der FC Moers-Meerfeld hat das direkte Duell beim SV Schwafheim II mit 2:0 gewonnen und sich damit im unteren Tabellenbereich weiter abgesetzt. Lange blieb die Begegnung torlos, ehe Jerome-Oliver Scharfeld die Gäste in der 58. Minute in Führung brachte. Als Noel-Djamel Pukallus in der 75. Minute nachlegte, war der Auswärtssieg perfekt. Für Meerfeld sind diese drei Punkte im Kampf um den Ligaverbleib von spürbarem Wert. Schwafheim II bleibt dagegen bei zehn Punkten und kassierte die nächste Niederlage, womit sich die Lage am Tabellenende weiter zuspitzt.

Der Büdericher SV hat mit dem 4:0 gegen den Rumelner TV eines der auffälligsten Ergebnisse des Spieltags geliefert. Schon früh brachte Markus Dachwitz die Gastgeber in Führung, und derselbe Spieler erhöhte nach der Pause auch auf 2:0. Als Egzon Kokolari in der Schlussphase das dritte Tor nachlegte, war die Partie entschieden, obwohl Büderich nach Gelb-Rot gegen Maxim Bachmann in Unterzahl geriet. In der Nachspielzeit setzte Daniel van Husen den Schlusspunkt. Für Rumeln ist die Niederlage ein klarer Rückschlag, nachdem die Mannschaft zuletzt noch durch ihre Offensivkraft aufgefallen war. Büderich dagegen verschafft sich im unteren Mittelfeld Luft.

Der ESV Hohenbudberg hat sich beim GSV Moers II mit 4:2 durchgesetzt und damit seinen starken Lauf fortgesetzt. Zunächst überraschten die Gastgeber den Favoriten durch das frühe 1:0 von Ramon Morawiec, doch Samet Altun glich noch vor der Pause aus und schraubte sein Konto damit weiter nach oben. Jawad Ali drehte die Partie zunächst, ehe Aza Kader per Foulelfmeter noch einmal ausglich. In der Schlussphase war Hohenbudberg jedoch wieder da: Jawad Ali traf erneut, bevor Robin Chaya in der Nachspielzeit alles klar machte. Mit dem Sieg bleibt der ESV auf Rang vier und hält Anschluss an das Trio davor.

Spieltext SV Millingen - C. Rheinberg

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag

Mi., 01.04.26 20:00 Uhr SV Schwafheim - SV Menzelen

Do., 02.04.26 19:30 Uhr SV Schwafheim II - SV Sonsbeck II

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Rumelner TV - GSV Moers II

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Concordia Rheinberg - Büdericher SV

Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Millingen

Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

Do., 02.04.26 19:30 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SSV Lüttingen

Do., 02.04.26 19:30 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Budberg II

Do., 02.04.26 20:00 Uhr TV Asberg - VfL Rheinhausen



27. Spieltag

So., 12.04.26 13:00 Uhr SV Budberg II - Rumelner TV

So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 12.04.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Schwafheim

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Millingen - SV Schwafheim II

So., 12.04.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - ESV Hohenbudberg

So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Menzelen - TV Asberg

So., 12.04.26 15:30 Uhr Büdericher SV - FC Moers-Meerfeld

So., 12.04.26 15:30 Uhr GSV Moers II - Concordia Rheinberg

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