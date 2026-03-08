Asberg nutzt Budberg-Patzer - 15:0 und 17:1 sorgen für Schlagzeilen

Asberg wieder an der Spitze. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der 22. Spieltag der Kreisliga A Moers brachte Bewegung an der Tabellenspitze. Während der TV Asberg seine Aufgabe gegen den GSV Moers II souverän löste, musste der SV Budberg II beim SV Schwafheim eine überraschende Niederlage hinnehmen. Dahinter blieb der SSV Lüttingen mit einem Auswärtssieg stabil auf Rang drei. Für Schlagzeilen sorgten vor allem zwei Kantersiege: Der Rumelner TV gewann 15:0 gegen den FC Moers-Meerfeld, der ESV Hohenbudberg setzte sich sogar mit 17:1 gegen SV Schwafheim II durch.

Der VfL Rheinhausen hat sich am Freitagabend in der Kreisliga A Moers mit 4:2 gegen den FC Viktoria Alpen durchgesetzt. In einer lebhaften Anfangsphase gingen die Gastgeber nach einer Ecke in Führung, als Kim Weickart in der 12. Minute traf. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur fünf Minuten später glich Niels Kuhlmann per Kopf aus.

Die Partie blieb offen, und Rheinhausen legte erneut vor. Niklas Tersteegen stellte nach 23 Minuten den alten Abstand wieder her, doch kurz vor der Pause egalisierte Nils Speicher den Spielstand erneut. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Rheinhausen den Druck und kam in der 64. Minute durch Julian Daniel Gardocki wieder zur Führung. In der Schlussphase sorgte schließlich Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt mit seinem Treffer für die Entscheidung und stellte den 4:2-Endstand her. Die Hausherren sichern mit dem Flutlichtspiel-Sieg ihren Platz vor Alpen im Mittelfeld.

Concordia Rheinberg und SV Sonsbeck II trennten sich 2:2. Alexander Bentgens brachte die Gastgeber zunächst in Führung, ehe ein Eigentor den Ausgleich brachte. In der Schlussphase schien Marlon Mertens die Gäste auf die Siegerstraße zu führen, doch Joel Vallender traf in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich. Rheinberg sammelt damit einen wichtigen Punkt im unteren Tabellendrittel.

Der TV Asberg gewann gegen GSV Moers II mit 3:0 und springt damit an die Tabellenspitze. Alend Said Ali brachte die Gastgeber früh in Führung, kurz vor der Ende des Durchgangs erhöhte Serhat Karabulut. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Asberg das Spiel weitgehend, ehe Junior Holzum in der Schlussphase den Endstand herstellte.

Der FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II gewann mit 4:1 gegen den Büdericher SV und bleibt auf Rang vier. Nach der Führung der Gastgeber glich Simon Schmitz zunächst aus, doch in der zweiten Halbzeit zog Neukirchen davon. Mit drei weiteren Treffern entschieden die Hausherren die Partie klar für sich.

Die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen setzte sich mit 4:0 gegen SV Millingen durch. Florian Witte brachte die Gastgeber in Führung und erhöhte später erneut. Zwischenzeitlich traf Paul Haag, ehe Savio Carvalho Rodrigues den Schlusspunkt setzte. Millingen bleibt damit im Tabellenkeller, während Rheurdt den Platz im oberen Mittelfeld festigt.

Der ESV Hohenbudberg hat gegen SV Schwafheim II einen historischen 17:1-Erfolg gefeiert. Im Mittelpunkt standen dabei zwei Spieler: Chris Exner und Samet Altun, die jeweils fünf Treffer erzielten und damit den Torreigen der Gastgeber maßgeblich prägten. Bereits in der ersten Hälfte brachte Exner sein Team früh auf Kurs, ehe Altun nach dem Seitenwechsel mehrfach nachlegte und den Vorsprung weiter ausbaute. Weitere Treffer steuerten unter anderem Boris Vertkin, Mikail van der Linden und Julian Thiel bei. Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Leonard Löw in der Schlussphase. Mit dem Kantersieg verbessert der ESV seine ohnehin starke Tordifferenz deutlich.

Der Rumelner TV feierte gegen den FC Moers-Meerfeld einen außergewöhnlichen 15:0-Erfolg. Besonders Kevin Reiser ragte heraus, der fünf Treffer erzielte und damit zum erfolgreichsten Torschützen des Spiels wurde. Auch Kerem Sam traf mehrfach und legte mit zwei frühen Toren den Grundstein für den deutlichen Sieg. Bereits zur Pause war die Partie entschieden, nachdem zudem Patrick Schlechtriem und Tim Harenburg getroffen hatten. Im zweiten Durchgang schraubten die Gastgeber das Ergebnis weiter in die Höhe, unter anderem durch Jamal Aanen, Matthias Schippers und Loay Chergui El Ghiati. Rumeln verbessert sich damit auf Rang sechs und stellt zugleich eines der deutlichsten Resultate der laufenden Spielzeit auf. Meerfeld bleibt ein Abstiegskandidat.

Der SSV Lüttingen gewann beim SV Menzelen mit 4:1 und profitierte dabei früh von einer Überzahl. Nachdem Janik Schweers bereits in der Anfangsphase getroffen hatte, sah Jonah Schelleckes kurz darauf wegen einer Notbremse die Rote Karte. In der Folge nutzte Lüttingen die numerische Überlegenheit konsequent: Lars van Schyndel und Lars Neinhuis erhöhten, ehe Mario Alkämper für Menzelen verkürzte. In der Schlussphase stellte erneut Schweers den Endstand her. Mit seinem Doppelpack unterstrich er einmal mehr seine Bedeutung für die Offensive der Gäste.

Der SV Schwafheim sorgte für die Überraschung des Spieltags und besiegte den SV Budberg II mit 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielte Nico Prehn bereits in der 10. Minute. Die Landesliga-Reserve hat wichtige Punkte im Abstiegskampf verloren und geht somit als Zweiter in das Topspiel in der kommenden Woche.

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Büdericher SV - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SV Millingen - ESV Hohenbudberg

So., 15.03.26 13:00 Uhr SV Budberg II - TV Asberg

So., 15.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Schwafheim

So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Menzelen

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - VfL Rheinhausen

So., 15.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - Concordia Rheinberg

So., 15.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - Rumelner TV



24. Spieltag

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Menzelen - VfL Rheinhausen

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Schwafheim - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 22.03.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - GSV Moers II

So., 22.03.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - Büdericher SV

So., 22.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Schwafheim II

So., 22.03.26 15:00 Uhr TV Asberg - SSV Lüttingen

So., 22.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Sonsbeck II

So., 22.03.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Millingen

So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Budberg II

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: