Das Familienfoto nach dem Turnier – Foto: paul@lsn.sarl
ASA Handicomtois Sieger beim Airdome Cup
Finalerfolg gegen Hannover 96, Special Roud Léiwen auf Platz 3
Zehn Teams spielten am Samstag am Sitz der FLF in Monnerich um den Sieg des „Airdome Cup“, eines von den Special Olympics Luxemburg organisierten Fußballturniers. Im Finale bezwang die ASA Handicomtois aus Frankreich Hannover 96 (D), Dritter wurden die luxemburgischen Special Roud Léiwen.
Das Finale sowie die Preisüberreichung fanden im Beisein von FLF-Präsident Paul Philipp sowie von Herren-Nationaltrainer Jeff Strasser statt. Insgesamt waren rund hundert Sportler im Einsatz, wie uns Mitorganisator Luc Melchior im Interview verriet (s. Video).
Melchior: „Es sind Mannschaften dabei, die sagen, dass sie sicher wiederkommen werden“
Die Abschlusstabelle
ASA Handicomtois (F)
Hannover 96 (D)
Special Roud Léiwen (L)
FC Germania Zündorf (D)
TSV 1860 München (D)
Special Blo Léiwen (L)
FC Betzder (L)
SV Darmstadt 98 (D)
Special Devils & Flames 2 (B)
Special Devils & Flames 1 (B)
Die Special Olympics Luxemburg kann man per Überweisung auf das Konto IBAN LU44 0019 1000 2503 7000 bei der BCEE/Spuerkeess finanziell unterstützen.