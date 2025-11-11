Das Familienfoto nach dem Turnier – Foto: paul@lsn.sarl

ASA Handicomtois Sieger beim Airdome Cup Finalerfolg gegen Hannover 96, Special Roud Léiwen auf Platz 3

Zehn Teams spielten am Samstag am Sitz der FLF in Monnerich um den Sieg des „Airdome Cup“, eines von den Special Olympics Luxemburg organisierten Fußballturniers. Im Finale bezwang die ASA Handicomtois aus Frankreich Hannover 96 (D), Dritter wurden die luxemburgischen Special Roud Léiwen. 👉 Fotogalerie

Das Finale sowie die Preisüberreichung fanden im Beisein von FLF-Präsident Paul Philipp sowie von Herren-Nationaltrainer Jeff Strasser statt. Insgesamt waren rund hundert Sportler im Einsatz, wie uns Mitorganisator Luc Melchior im Interview verriet (s. Video). Melchior: „Es sind Mannschaften dabei, die sagen, dass sie sicher wiederkommen werden“